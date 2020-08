Kinderentwicklung 13 große Schritte in die Selbstständigkeit

Was Kinder gerade in den ersten Jahren alles lernen, ist einfach klasse. Das System Kind fährt ein Update nach dem anderen. Und mit jedem neuen Feature wird nicht nur das Kind glücklicher, auch die Eltern entspannen sich immer mehr. Denn je mehr dein Kind kann, desto weniger braucht es deine Hand, die es hält, deine Augen, die im Straßenverkehr mit aufpassen und deinen Kopf, der an alles denkt, was für den Tag wichtig ist. Das heißt aber auch: loslassen. Nicht immer leicht und manchmal fließen da auch Abschiedstränen auf Elternseite. Aber überwiegend einfach toll, was unsere Kinder so alles drauf haben. Hier die wichtigsten Meilensteine.