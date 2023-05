So, liebe Mütter. Schluss mit Schmusekurs. Wir sind ja immer für Mom-Motivation und schmieren euch gern Honig um jeden Schwangerschaftsstreifen. Aber heute ist Selbstkritik angesagt. Denn es gibt da einen Spleen, den wir Mütter alle haben: die Besserwisserei. Und die leben wir mit Vorliebe bei den Vätern unserer Kinder aus. Obwohl das die Personen sind, mit denen wir uns am meisten solidarisieren sollten – schließlich ist Kindererziehung Teamarbeit.

Wir haben in der Redaktion Sätze gesammelt, die wir den Vätern regelmäßig an den Kopf werfen, obwohl wir eigentlich wissen, wie blöd sie ankommen.

Warum wir uns das Klugscheißen so schlecht verkneifen können? Keine Ahnung. Stammt wohl noch aus der Zeit, als die Frau in der Höhle ständig in Sorge war, dass der Mann das Baby aus Versehen mit der Keule zerquetscht.

Elternsein ist vielfältig, genauso wie es Familienkonstellationen sind. Auch wenn wir in unseren Texten die Bezeichnungen Vater und Mutter verwenden, wollen wir jede:n ansprechen, also unter anderem auch jede:n Mapa, Pama und Eltens. Denn ihr alle seid Eltern.