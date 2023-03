Ein Raum für Pflanzen-Babys

Du hast viele Pflanzen, aber kaum noch Platz für die vielen Ableger – oder du möchtest gerne bestimmte Pflanzen züchten, um sie gelegentlich als kleine Geschenke an Freund:innen geben zu können? Wie wäre es dann mit deiner ganz persönlichen Pflanzen-Aufzuchtstation? Die Arbeit mit den kleinen Sprösslingen ist entspannend, und was tut uns besser als an einem schlechten Tag in einen Raum voller grün laufen zu können?

