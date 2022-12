Ach herrlich, so ein Tag am Meer! Naja, meistens zumindest. Oft sieht es auch aus wie in diesem lustigen Video von Bloggerin Deva.

Ein Tag am Strand kann so erholsam sein. Die Kinder beschäftigen sich stundenlang mit Staudämmen und dem Zerteilen von Quallen, während Mama faul im Liegestuhl döst. So mögen wir Ferien. Aber es gibt da so ein paar Hindernisse, die unsere Beachträume leider leichter platzen lassen als jeden Wasserball. Störrische Klappstühle. Fallende Sonnenschirme. Das ewige Nachcremen mit Sonnenschutz. Schlecht gelaunte Kinder. Und natürlich dieser Sand, der sich überall einnistet, auch in der Bikinihose. Wie das alles am Ende zum "Mama-Meltdown" führt, zeigt die US-Bloggerin Devra von mylifesuckers.com in diesem lustigen Videoclip. Wir wünschen euch viel Spaß dabei - und natürlich erholsame Ferien, ob mit Strand oder ohne!

Kinder mit an den Strand nehmen – in 18 Schritten:

Verbringe mehr Zeit damit, deine Strandtasche zu packen, als du tatsächlich am Strand bist. Immer ein bisschen zu viel Sonnencreme auftragen. Finde den perfekten Platz am Strand und verbrenne dir dabei die Füße. Leg dein Handtuch hin und lass dein Kind mit sandigen Füßen drüber laufen. Versuche deinen Strandstuhl aufzubauen. Und nochmal. Und… Bau deinen Strandschirm auf. Und nochmal. Und… Stelle sicher, dass dein Kind aufs Klo muss – in dem Moment, wenn du dich hinsetzt. Finde eine Toilette. Lass deine Kinder mit Sand werfen, dass sich daraufhin überall – insbesondere im Essen – befindet. Habe eine "Garderobenfehlfunktion". Ups. Überrede dein Kind, erneut Sonnencreme aufzutragen. Höre deinen Kindern beim Jammern zu, wie dooof der Strand ist. Sei die schlimmste Mama ever, weil du deinen Kids nicht erlaubst, Seetang mit nach Hause zu nehmen. Schreie deine Kinder daraufhin an. Gib einfach auf und räume alles wieder zusammen. Wandere durch den glühheißen Strand zurück. Finde den Sand überall. Ja, überall! Hab einen kleinen Zusammenbruch, wenn du nach Hause kommst.