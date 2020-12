30 Frauen erzählen, wie ihr Leben wirklich ist

Michaela - Die Leichte

Richtiges Timing gibt es nicht – Kinder passen nie und darum passen sie immer.

"Je später man Mutter wird, desto mehr Gedanken macht man sich. Meine Mutter hat sich mit 17 Jahren viele dieser Gedanken gar nicht gemacht, und ich bin mir sicher, dass mir das sehr zugute gekommen ist."

Michaela versucht fast sieben Jahre lang, schwanger zu werden. Als sie dann endlich mit 40 schwanger wird, ist sie im Geburtsvorbereitungskurs keineswegs mit Abstand die Älteste.

"Diese Intuition, die uns abhanden geht, je später wir Kinder kriegen, ist für die Kinder ein Nachteil. Im Rückbildungskurs gab es neben mir noch eine andere Mutter mit traumhaften Geburtserfahrungen im Geburtshaus, während alle anderen von furchtbar traumatisierenden Erfahrungen erzählten. Die meisten wollen Kontrolle und Sicherheit. Krankenhaus ist heutzutage das Natürliche. Wenn unsere Kinder auf der Welt sind, müssen wir intuitiv reagieren, aber in der Schwangerschaft und bei der Geburt wird einem das untersagt, fast abgesprochen. Dabei ist das doch mein Körper. Ich fühle das."

Michaela wächst in den ersten Lebensjahren zusammen mit ihren Großeltern, den vier Geschwistern des Vaters und ihrer Mutter in einer Dreizimmerwohnung auf. "Das war großartig. Meine Mutter war noch in der Ausbildung, mein Vater bei der Armee, also nicht da, aber es kümmerte sich immer jemand um mich. Ich glaube, daher kommt auch dieses Gefühl von 'Ach, ein Kind kriegt man immer groß.'"

Mit ihrer Partnerin lebt sie zwei Jahre lang in einer Fernbeziehung zwischen Italien und Deutschland, bevor sie zusammenziehen. "Meine Eltern und auch Großeltern akzeptieren meine lesbische Beziehung total. Es ist bis heute kein Thema. Ich kriege eher dumme Sprüche, weil ich Vegetarierin bin."

Sie versuchen einiges und spielen viele Varianten durch, um schwanger werden – mit dem besten Freund oder einem Bekannten oder doch Kinderwunschzentrum mit Samenspende? "So eine Samenbank ist krass und total schräg, weil man so viele Infos kriegt – Schriftprobe, Stimmprobe, wohin derjenige in den Urlaub fährt, Hobbys und Job und natürlich die ganze Krankengeschichte. Wir haben uns am Ende für einen offenen Spender entschieden, damit unser Kind mit 18 alle Informationen über den Spender bekommt und auch Kontakt aufnehmen kann, wenn es möchte. Heute sind wir sehr froh, dass es so gekommen ist. Wir haben unsere Kleinfamilie, können selbst entscheiden. Niemand redet rein. Es ist ja schon schwer, als Paar in der Erziehung einen Weg zu finden. Wie soll das erst mit drei oder vier Beteiligten gehen?"

Als selbstständige Logopädin kann sich Michaela leider nur sechs Monate Elternzeit erlauben. "Das bedauere ich sehr. Ich wäre sehr gerne ein ganzes Jahr zuhause geblieben. Finanziell war das aber nicht machbar." Ihre Tochter kommt mit anderthalb Jahren in die Kita, die Monate davor haben sie straff organisiert – die eine Hälfte des Tages betreut ihre Partnerin das Kind, dann haben sie eine gemeinsame Stunde, bevor sie die Kleine übernimmt.

Eine gute Kita zu finden, ist die nächste Herausforderung. "Durch meinen Beruf habe ich ganz viele Kitas gesehen, und bei 90% denke ich – so etwas will ich nicht. Ich will keinen Bildungskindergarten. Ich will, dass mein Kind Sozialkompetenz lernt, einen Bezugserzieher hat und sich gut aufgehoben fühlt.“

Sie selbst kam mit sechs Monaten in eine typische Ost-Kita. "Da war natürlich alles unglaublich pragmatisch strukturiert. Da hat niemand mehr mit einem Jahr in die Windel gemacht. Das ist so in der Form nicht wünschenswert, aber Kinder liefen halt auch viel beiläufiger mit. Allerdings leben wir heute in einer anderen Zeit. Wie viele Jobs wird es denn überhaupt noch geben, wenn meine Tochter groß ist? Wir wurden damals total gedrillt, aber jetzt brauchen wir Kinder, die selbst kreativ werden, die ihre Stärken kennen und auch wissen, was sie damit machen können. Meine Schulbildung war immer nur auf den Mangel ausgerichtet: 'Was kannst du nicht?'"

In Großstädten ist eine Regenbogenfamilie alltäglicher als auf dem Land. "Ich gehe da ganz offensiv mit um. Die meisten bringt es näher, als dass es sie abschreckt. Wenn Kinder was zum Ärgern finden wollen, dann finden sie immer was – seien es die roten Haare oder eine Brille. Und daher geht es nur darum, ein selbstbewusstes Kind zu erziehen. Außerdem leben wir ja in einer Zeit, in der es so viele Modelle gibt – Patchwork, zwei Väter, zwei Mütter, Halbgeschwister – Hauptsache, dem Kind geht es gut."

