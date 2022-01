Mit dem Kind kommen jeeeeede Menge Veränderungen auf Eltern zu. Hier erzählen Frauen ganz selbstironisch, welche Eigenschaft sie zu einer super Mami macht.

An alle Mütter und Väter, die sich nach der Geburt des Kindes dachten: Was ist passiert und wo ist mein altes Leben hin? Wir können euch beruhigen: Das geht den allermeisten Eltern so! Denn fortan ist nunmal alles anders. Man ist nicht mehr so flexibel wie früher, schläft nicht mehr so lang (oder besser gesagt: kaum) und die Themen, über die man in der Partnerschaft spricht, haben sich auch wesentlich in Richtung Kindererziehung verschoben. Wer anpassungsfähig ist, bringt ergo schon mal die wichtigste Eigenschaft mit, um den Eltern-Job super zu meistern.

Im Urbia-Forum haben wir ein Visual von mutterherzen.de entdeckt. Auf dem heißt es:

Du bist nachts gerne wach?

Alleine auf der Toilette fühlst du dich irgendwie einsam?

Du trinkst deinen Kaffee eh viel lieber kalt?

Dann könnte Mama werden echt dein Ding sein!

Auf dessen Basis haben die Kolleg:innen von URBIA in die Community gefragt: Welche zusätzlichen Qualifikationen bringt ihr noch so mit? Und es kamen herrlich selbstironische Antworten zusammen. Wir haben euch hier – sinngemäß – ein kleines Best-of zusammengestellt.

Warum das Mama-Leben perfekt für mich ist 1 von 12 1 von 12 Mehr als 30 Zentimeter Platz zum Schlafen brauche ich nicht. Mehr 2 von 12 Müde, Hunger, Pipi – kenn ich schon von meinem Mann! Mehr 3 von 12 Ich habe schon immer Geheimsprachen geliebt. Mehr 4 von 12 Abends mit dem Mann vor dem Fernseher sitzen – hasse ich! Mehr 5 von 12 Ich laufe gerne stundenlang in der Wohnung umher. Mehr 6 von 12 Ich esse mein Mittag gerne kalt oder gar nicht. Mehr 7 von 12 Ich habe eine "Da Rein-da Raus"-Mentalität. Mehr 8 von 12 Ich liebe Snacks! Mehr 9 von 12 Ich finde Körperhygiene überbewertet. Mehr 10 von 12 Ich mag es, wenn ich auf der Toilette jemanden auf dem Schoß sitzen habe. Mehr 11 von 12 Ich kenne mich in der Drogerie besser aus als die Verkäufer:innen. Mehr 12 von 12 Ich trainiere gerne mit Gewichten. Mehr

Wir sind uns sicher, du besitzt auch einige dieser herausragenden Mama-Qualitäten, oder? Vielleicht sogar alle auf einmal?

Bei aller Ironie darf übrigens auch mal gesagt werden, dass all diese Alltags-Umstellungen echt hart sein können. Und trotzdem sind wir unendlich dankbar für jeden Tag, den wir mit unseren Kindern verbringen können.

