"Ein Mann für Mama": Der Podcast bei BRIGITTE Digital

"Meine Mutter ist ein cooler Feger!"

Das sagt Magdalena Bienert über ihre Mutter Monika. Die ist 73 Jahre alt, Schauspielerin und Single - seit Jahren. Gibt's da draußen wirklich keinen Mann für sie? Ihre Tochter glaubt das nicht - und will Monika bei der Partnersuche unterstützen.

Von Disco bis Online-Dating - alles wird ausprobiert

Aus ihrer Suche haben die beiden einen hochamüsanten Podcast gemacht. "Wir haben Zeitungsannoncen gewälzt und Online-Dating ausprobiert. Wir haben die absurdesten Tanzschuppen besucht, um dort Männer kennenzulernen. Wir lassen wirklich nichts aus", erzählt Magdalena hier im Interview mit BRIGITTE Digital.





Wird Monika einen Mann finden, der ihr Leben auf den Kopf stellen kann?

Hört euch an, was Monika und Magdalena zusammen erleben - und was das Abenteuer mit ihrer eigenen Mutter-Tochter-Beziehung macht. Zusammen mit Radio Bayern 2 veröffentlichen wir hier bei BRIGITTE Digital jede Woche donnerstags eine neue Folge von "Ein Mann für Mama".

Hier könnt ihr Folge 1 des Podcasts anhören:





Hier könnt ihr Folge 2 des Podcasts anhören:







Den Podcast "Ein Mann für Mama" abonnieren:

RSS-Feed



iTunes

Über die Protagonistinnen:

Monika Bienert, 73, ist Schauspielerin, Regisseurin, Dozentin und Autorin aus Berlin. Sie spielte unter anderem am Deutschen Theater Berlin und am Renaissance Theater Berlin.

Magdalena Bienert, 38, arbeitet als Journalistin, Sprecherin, Autorin und Moderatorin für verschiedene Radiosender, vor allem für den rbb-Hörfunk und Deutschlandfunk Nova. Sie lebt auch in Berlin und ist Mutter einer vierjährigen Tochter. "Ein Mann für Mama" ist nicht nur ihr erster Podcast - es ist auch das erste Mal, dass sie mit ihrer Mutter so eng zusammenarbeitet. Und das gleich mit Erfolg: Das Projekt der beiden gewann beim Wettbewerb "Call for Podcast" von Bayern 2 den ersten Platz.



Wir gratulieren und freuen uns sehr, dass wir den Podcast als Partner von Bayern 2 auf BRIGITTE.de präsentieren können.