Riesenbaby: Wonneproppen Sonny kommt mit Gewicht von 6,6 Kilo auf die Welt

Babys sind nach Geburt mal etwas größer und mal etwas kleiner - doch der Sohn einer kandadischen Familie überraschte mit seinem Geburtsgewicht von sechseinhalb Kilo selbst die Ärzte der Geburtsstation.

"Der ist wohl ein bisschen kräftiger als seine Geschwister", kommentierte Papa Chance Eyres lakonisch die Geburt, die im kanadischen Cambridge für eine kleine (oder eher gar nicht so kleine) Sensation gesorgt hat: Stolze 6,6 Kilo brachte sein Sohn Sonny direkt nach seiner Geburt auf die Waage. Auch seine Mutter Britteney konnte es kaum fassen, wie groß ihr Baby ist. "Ich kann gar nicht fassen, dass ich das alles in meinem Bauch hatte", kommentierte sie gegenüber dem "Waterloo Region Record".

Riesenbaby, riesige Freude: Sonny sorgt für Aufsehen

Kein Wunder, dass Baby Sonny schon mit seiner Geburt eine Lokalberühmtheit geworden ist – schon im Krankenhaus bekam er auf Anhieb so viel Besuch, dass seine Eltern halb im Scherz überlegten, vielleicht langsam Eintritt zu nehmen. Im Video seht ihr, wie groß der kleine Sonny in den Armen seiner stolzen Eltern aussieht – und warum dieses große Kind für sie gar nicht so außergewöhnlich ist, wie man denken sollte.

