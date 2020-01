Schock auf der Straße: Zweijähriges Kind fällt aus fahrendem Auto

In so einem Moment bleibt Eltern vor Schreck das Herz stehen: Ohne, dass die Mutter am Steuer es überhaupt zunächst mitbekommt, fällt ein kleines Kind aus dem fahrenden Auto und landet hart auf der Straße. Auf den ersten Blick scheint es von dem Sturz nur leichte Verletzungen davongetragen zu haben - doch nun ist es mitten im Straßenverkehr und in akuter Lebensgefahr. Zum Glück hält sofort ein anderer Verkehrsteilnehmer an und rettet das Kind, bevor ein noch schlimmerer Unfall passieren kann. Aber wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Im Video seht ihr, welche Feststellung die Polizei später vor Ort machte.