9 schöne Still-Momente Was ich am Stillen so liebe

Stillen ist nicht nur gesund und praktisch, sondern auch wunderschön – wenn die Anfangsschwierigkeiten erst mal überwunden sind. An die einzigartige, innige Nähe erinnern sich die meisten Mütter immer wieder gern. Schaut mal in unsere Bildergalerie, kommen euch diese Szenen auch so bekannt vor?

Endlich liegst du in meinem Arm! Und schon zieht es dich magisch an meine Brust. Instinktiv weißt du: Das macht dich glücklich.

