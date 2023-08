Toxische Eltern: 5 Anzeichen, dass ihr vielleicht selbst welche seid, ohne es zu merken

Manche Eltern-Verhaltensweisen verletzten Kinder sehr, ohne dass es sofort auffällt. Vor allem diese 5 Erziehungsfehler können lange nachwirken.

Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder – und bemerken dabei in manchen Fällen nicht, wie sehr sie ihnen mit bestimmten Verhaltensweisen schaden. Vor allem fünf verbreitete Erziehungsfehler können Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung stark prägen und ihnen noch als Erwachsene das Leben schwer machen.

Toxische Eltern: 5 Verhaltensweisen, die Kinder negativ prägen

Dabei steckt dahinter natürlich in der Regel keine böse Absicht - oft haben Eltern es einst selbst so als Kinder in ihrer Familie erlebt und als völlig normal übernommen. Im Video seht ihr, welche Sätze und Maßnahmen Kinder tief verunsichern und schlimmstenfalls tiefe Spuren in ihrer emotionalen Entwicklung hinterlassen.

Verwendete Quelle: Healthline, zoomtventertainment.com