Sie ist gefürchtet und berüchtigt: die Trotzphase. Brit:innen nennen sie auch die "Terrible Twos", weil die Kinder vor allem im Alter von zwei Jahren zu exzessiver Cholerik neigen.



Nun wissen wir ja, dass der Trotz Teil der ganz normalen Entwicklung ist und sogar ein gutes Zeichen – denn Kleinkinder trauen sich nur bei Menschen auszuflippen, bei denen sie sich sicher fühlen. Mit unserer Mutter-Kind-Beziehung* ist also alles bestens – auch wenn wir gerade einen Holzklotz an den Kopf geworfen bekommen haben.



Dennoch: Die Gründe, warum die Kleinen sich von einer Sekunde auf die andere in Brüllmonster verwandeln, sind oft, nun ja, sehr überraschend. Und bringen uns an den Rand unserer Leidensgrenze.

Hier ein kleiner Auszug aus dem Wutkatalog eines Kleinkindes:

* Elternsein ist vielfältig, genauso wie es Familienkonstellationen sind. Auch wenn wir in unseren Texten die Bezeichnungen Vater und Mutter verwenden, wollen wir jede:n ansprechen, also unter anderem auch jede:n Mapa, Pama und Eltens. Denn ihr alle seid Eltern.