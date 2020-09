Das beste Versteck? Augen zu!

von Christine Brasch

Zu süß, wenn kleine Kinder verstecken spielen! Einfach Augen zuhalten oder Kopf unter ein Kissen stecken, schon sind sie unsichtbar – ist doch klar, oder? Hier 6 grandios lustige Fotos kleiner Versteck-Profis in Aktion.

Augen zu und fertig: So einfach ist Verstecken spielen für Kleinkinder. Entwicklungspsychologen erklären das so: Bis über den dritten Geburtstag hinaus können Kinder nicht unterscheiden zwischen dem, was sie sehen, und dem, was andere Menschen sehen. Sie haben noch keine Vorstellung davon, dass es auf den Blickwinkel ankommt, was man sieht. Erst im Laufe des vierten Lebensjahres merken sie: Selbst wenn ich mir die Augen zuhalte, sieht Papa mich immer noch, wenn ich vor ihm stehe. Womit viele dann trotzdem noch Schwierigkeiten haben: ihren Körper komplett zu verbergen. Sie fühlen sich gut versteckt, wenn nur Kopf oder Oberkörper verborgen sind - selbst wenn sich der Windelpo noch sichtbar in die Höhe reckt oder die Füßchen unter dem Vorhang hervorlugen. Viel Spaß mit unseren kleinen Versteck-Profis!

1. Okay, in der Küche ist niemand. Oder doch?

2. Blöd, wenn die Tischdecke fehlt

3. Puh, riecht das nach Schaf. Aber immerhin findet mich hier niemand.

4. Noch ein Haps und ich bin wirklich ganz weg.

5. Mit minimalen Mitteln total unsichtbar.

6. Ganz coole Masche