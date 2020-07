9 tolle Verhaltensmuster, die dir dein Kind zeigt

Lass Deine Wut auch mal raus!

Nein, Du sollst Dich nicht bockig auf den Boden schmeißen und wild schreiend mit den Fäusten trommeln - auch wenn Du es manchmal gerne würdest! Aber wenn sich Wut, Ärger und Stress mal wieder bis Oberkante Unterlippe stauen, sollte schleunigst etwas passieren, da es Dich sonst krank machen kann. Kinder sind da viel direkter und ehrlicher, sie lassen es nämlich gar nicht erst so weit kommen. Passt ihnen etwas nicht, wird das gesagt. Gern auch mal lauter oder mauliger, aber immer direkt. Und kurz darauf ist die Sache durch und vergessen. Warum also nicht mal Farbe bekennen und Deinem Ärger verbal Luft machen? Ganz ehrlich. Ganz offen. Und (naja, vielleicht auch mal nicht so) ganz ruhig. Je weniger Zeit Du allem Negativen gibst, sich erst anzustauen, desto schneller wird die Wut auch verfliegen bzw. sich ein Gefühl der Befreiung und Erleichterung einstellen. Das ist die beste Basis, um Schlussfolgerungen und eventuell auch nötige Konsequenzen zu ziehen. In Deinen Ohren klingt das ziemlich schwer, weil es Dich einiges an Überwindung kosten würde? Versuch es trotzdem und sei ehrlich. Deinen Nerven und Dir selbst zuliebe. :)

Mehr