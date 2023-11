"Meine Töchter (6 und 2 Jahre alt) glauben beide noch ganz fest an den Weihnachtsmann. Die Große fragte mich allerdings neulich mal, ob es ihn denn auch wirklich gibt. Kalt erwischt habe ich ein bisschen herumgestottert, aber wollte ihr – und vor allem der kleinen Schwester – diese wunderbare Illusion nicht nehmen. Ich holte philosophisch aus: „Das ist so wie mit Gott. Da kann auch keiner beweisen, dass es ihn wirklich gibt, aber viele Menschen glauben an ihn.“ Ging durch und blieb unkommentiert. Ich bin gespannt, ob die Große in den nächsten Jahren vor der Kleinen dicht hält, wenn sie irgendwann nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt … "

Sabine Rodenbäck, Beauty-Redakteurin



Mehr