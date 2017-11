Kindheit auf dem Lande: Ein Märchen mit Tier und Natur

Barfuß durchs Gras rennen, dick eingemummelt Schlitten fahren, mit dem Lieblingshasen zwischen Strohballen kuscheln: Elena Shumilova weckt in uns das dringende Verlangen, noch einmal Kind sein zu dürfen. Mit ihren zauberhaften Bildern gibt die russische Künstlerin Einblicke in ihr Familienleben auf dem Land. Ihre beiden Söhne wachsen mit Hund, Katze, Küken und Hasen auf - und sehen dabei wunderbar glücklich aus.



Das Licht, die wechselnden Jahreszeiten, die unberührte Natur: Am liebsten würden wir sofort Reißaus nehmen und mit den Jungs um die Wette toben. Bei ihren Aufnahmen vertraut Elena Shumilova auf ihre Intuition - und macht damit alles richtig.



"Ich liebe alle Arten von Lichtverhältnissen - Straßenlicht, Kerzenlicht, Nebel, Rauch, Regen und Schnee. All das gibt einem Bild visuelle und emotionale Tiefe", sagt Shumilova. Mit dem Fotografieren fing die Architektin erst 2012 an. Inzwischen greift sie täglich zur Kamera. Ein Glück!



Mehr Bilder von Elena Shumilova gibt es auf ihrer Website.