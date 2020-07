5 Dinge, die dich überraschen werden, wenn das Zweite kommt

Also gut: Es wird anstrengender. Es wird lauter. Es wird teurer. Aber es gibt auch die anderen Momente. Die, in denen alles läuft wie geschmiert. Wir müssen sie festhalten!„Also zu unserer Überraschung ist es mit zwei Kindern (Mädchen, 6 Jahre, und Junge, 2 Jahre) jetzt phasenweise sogar einfacherer. Sie spielen sehr, sehr viel miteinander, auch schon mal über einen längeren Zeitraum. Oder man kann die Große schon so viel schicken und zum Mithelfen motivieren.“ Christine L. auf Eltern.de/facebook. „Ich muss auch sagen, dass beim Zweiten auch vieles entspannter war und ich super mega stolz auf meine Große bin. Sie war erst ein einziges Mal eifersüchtig in den 15 Monaten! Sie hat super viel Geduld, ihrer Schwester die Welt zu zeigen. Das hätte ich mir so nie träumen lassen.“ Christin W. auf Eltern.de/facebook