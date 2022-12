Mütter packen aus: Diese Lügen über das Kinderkriegen wurden uns erzählt, bevor wir Eltern wurden

Dass du jedes kleinste bisschen deines Körpers, deiner Zeit und deiner Seele deinem Kind opfern musst. Wenn das Stillen dir das Leben aussaugt, wortwörtlich und im übertragenen Sinne, du es hasst und es dich stresst, dann hör auf! Muttermilchersatz hat Babys für Jahrzehnte am Leben gehalten.

Wenn du kurz vor einem Zusammenbruch bist, ist es okay, dass Baby sicher in die Krippe zu legen und für einen Moment wegzugehen, um durchzuatmen. Glaube es oder nicht, aber: Du musst nicht diese gestellten monatlichen Fotos mit einem Schild des Alters deines Babys auf Facebook posten. Mach einfach das, was für dich am besten funktioniert. Du musst zuerst die eigene Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du anderen hilfst. Eine mental gesunde und glückliche Mutter ist das beste für ein gesundes und glückliches Baby.