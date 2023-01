Sorry I gave birth Ehrliche Aufnahmen aus dem Leben einer Mutter

Andi Galdi Vinko ist Fotografin und Mutter. Zwei Vollzeitjobs, die nicht leicht unter einen Hut zu kriegen sind. Wie viel Zeit ein Leben mit Kindern wirklich in Anspruch nimmt, hat auch die Künstlerin unterschätzt. In einem Interview mit der Zeit verrät sie, dass sie irgendwann gar nicht mehr gewusst habe, was sie den ganzen Tag gemacht hat. Deswegen hat die Ungarin angefangen, Momente aus ihrem Leben mit zwei Kleinkindern festzuhalten – die Komischen, die Schönen, die Absurden und die Nervenaufreibenden.

In ihrem Buch, dem Fotoprojekt "Sorry I Gave Birth I Disappeared But Now I'm Back" (zu Deutsch: "Entschuldige, ich habe ein Kind geboren, deswegen bin ich verschwunden, aber nun bin ich wieder zurück") zeigt sie ganz ungefiltert, wie sich ihr Alltag geändert hat. Was für Kinderlose vermutlich völlig absurd wirkt, stellt die Realität vieler Mütter da. Ein paar der eindrucksvollen Fotografien zeigen wir euch hier.

Das Buch "Sorry I Gave Birth I Disappeared But Now I'm Back" von Andi Galdi Vinko kannst du hier bestellen.