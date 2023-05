Zeit ist das schönste Geschenk Die schönsten Unternehmungen am Muttertag

Übrigens sprechen wir hier zwar vom Muttertag, aber es kann natürlich auch ein Familientag werden, bei dem auch Papas oder Großeltern gerne eingeladen werden dürfen. Das ist ganz euch überlassen. Ihr könnt diese Tipps am Muttertag selbst umsetzen oder auch als Gutschein verschenken. Außerdem bieten sich diese schönen Unternehmungen natürlich auch an anderen Tagen an. Es muss nicht immer ein besonderer Tag sein, der uns daran erinnert, unsere Liebsten wertzuschätzen. Und es muss auch nicht nur einer dieser Tipps sein, manche lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.

lkl Brigitte