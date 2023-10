von Marie Mühlenberg Oft stellen betroffene Kinder erst im Erwachsenenalter fest, dass sie bei narzisstischen Eltern aufgewachsen sind. Erfahre im Video, welche Sätze diese besonders häufig verwenden.

In einer sicheren Umgebung aufwachsen zu können, in der man bedingungslos geliebt und unterstützt wird, liefert die Basis für ein dauerhaft glückliches und erfolgreiches Leben. Doch vor allem Kinder von narzisstischen Eltern, die sich mehr mit sich selbst als mit den Bedürfnissen ihres Nachwuchses beschäftigen, fehlt dieser Grundstein.

Diese Sätze hören Kinder von narzisstischen Eltern besonders häufig

Oft sind narzisstische Eltern nach außen hin Meister darin, sich zu verstellen. Doch einige Sätze verwenden sie ihren Kindern gegenüber besonders gern. Natürlich ist einer der Sätze für sich nicht automatisch ein klares Narzissmus-Warnsignal – doch wenn sie in dieser Form ständig fallen und speziell zur Manipulation der Kinder eingesetzt werden, sind sie ein Indiz, dass nicht ignoriert werden sollte. Welche Sätze so kritisch sind und was narzisstische Eltern damit schlimmstenfalls bezwecken wollen, erfährst du im Video.

