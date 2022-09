Sich nach dem Aufwachen auf das Zubettgehen freuen: Schlafprodukte von Kadolis schaffen die besten Voraussetzungen für eine erholsame, gesunde Nachtruhe – für die ganze Familie.

Von Natur aus richtig liegt schon Dein Baby auf der Coco Latex Matratze von Kadolis: Kokosfasern bilden den gleichmäßig stützenden Kern, darüber liegt eine Komfortschicht aus Naturlatex, ein Vlies aus weicher Baumwolle und ein waschbarer Bezug aus Tencel. Besonders toll: Die gebrauchte Babymatratze kannst Du kostenfrei zurückschicken und gegen einen Gutschein eintauschen, der für das gesamte Sortiment auf www.kadolis.com gültig ist.

Die Coco Latex Matratze ist in sieben Größen für Babys und Kinder erhältlich (ab 149 € Euro). Für Erwachsene gibt es fünf weitere Größen (ab 890 €). Daneben bietet Kadolis eine große Auswahl an weiteren Schlafzimmerprodukten für die ganze Familie. Das gesamte Sortiment in Premium-Bioqualität ist frei von Schadstoffen und Chemikalien, ausnahmslos aus europäischer Produktion und Oeko-Tex zertifiziert.

Weitere Informationen unter www.kadolis.com.

Wir verlosen ein Kadolis-Set bestehend aus der Coco Latex Babymatratze, dem Aktiv-Clim Tencel Matratzenschoner und einem Spannbettlaken in Wunschgröße. Wert: ab 191 €.

Teilnahmeschluss: 11.10.2022

Gewinn: 1 x Set von Kadolis für das Babybettchen in Bio-Qualität bestehend aus Coco Latex Babymatratze, Aktiv-Clim Tencel™ Matratzenschoner und Spannbettlaken in Wunschgröße (Wunschgröße wird bei Gewinnbenachrichtigung abgefragt)

Anbieter: Kadolis