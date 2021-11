Kleinigkeiten, über die sich jeder freut

Nikolaus steht vor der Tür und damit die große Auswahl an Nikolaus-Geschenkideen. Die perfekte Zeit, um deinen Liebsten eine kleine Aufmerksamkeit zu machen.

Die eigenen Kindheitserinnerungen sind so manches Mal goldwert, besonders dann, wenn sie dich zum Schmunzeln bringen. Kannst du dich zum Beispiel noch daran erinnern, als du als Kind den Nikolausstiefel erwartungsvoll vor die Tür gestellt und dich am nächsten Tag total über den Inhalt im Stiefel gefreut hast? Nikolaus-Geschenkideen sind nicht selbstverständlich, aber wenn sie kommen, dann definitiv – wie jede kleine Aufmerksamkeit – von Herzen.❤️

Der Nikolaustag verkürzt besonders für Kinder das Warten auf den Weihnachtsmann am 24. Dezember. Es soll ein schöner Tag sein, aber nicht so ein Tag für große Geschenke wie an Weihnachten, aber kleine Aufmerksamkeiten sind auf jeden Fall erlaubt und auch gewünscht.

Nikolaus: Wen beschenke ich?

Bevor du gleich zahlreiche Nikolaus-Geschenkideen für schön und gut befindest, du am Ende vielleicht noch ein wenig ausartest, in Stress kommst und dein Portemonnaie direkt leer ist, solltest du dir vorerst überlegen, wen du an Nikolaus eine kleine Freude bereiten möchtest.

Und egal, ob du deinen Partner, Freunde oder Familie beschenkst, ein Nikolausgeschenk ist eher symbolisch und macht dem Beschenkten deutlich, dass er dir wichtig ist und du an ihn gedacht hast. Mache dir deswegen keinen Stress, denn einzig und allein das Aneinander denken, ist das, was an dem Tag zählt – und nicht die Größe oder der Preis deines Geschenks.

Nikolaus-Geschenkideen: Die schönsten Ideen

Bekanntlich werden die Stiefel meist mit Mandarinen, Nüssen, weihnachtlicher Schokolade oder einem Schokonikolaus, Weihnachtsplätzchen und/oder kleinen Geschenken gefüllt. Letzteres ist aber kein Muss. Du entscheidest selbst, wem und womit du einen deiner Lieben überraschen möchtest. Nachfolgend findest du ein paar Nikolaus-Geschenkideen, die mit Sicherheit für Begeisterung sorgen werden.

Nikolaus-Geschenkideen für den Partner:

1. 4-in-1 Kugelschreiber

Dein Partner ist total praktisch veranlagt? Dann sollte dieser 4-in-1 Kugelschreiber von Fruitman auf keinen Fall in seinem Haushalt fehlen, denn der besitzt Lineal, Wasserwaage, Touchpen und kleine Schraubendreher ( Schlitz und Kreuzschlitz). Was will Mann mehr, als ein cooles Nikolausgeschenk?!

2. Chili-Anzucht-Set

Dein Partner ist mit Abstand der schärfste Mann auf der Welt? Dann überrasche ihn an Nikolaus mit diesem Chili-Anzucht-Set. Im Lieferumfang sind enthalten: zehn Samen (De Cayenne), drei Anzuchttöpfe, Anzuchterde und eine deutsche Anleitung. Jetzt steht seinem Chili-Anbau nichts mehr im Weg und wenn es ihm erfolgreich gelingt, kann er verdammt stolz auf sich sein – davon profitierst du mit Sicherheit dann auch.

3. Leder-Schlüsselanhänger

Deine Aufmerksamkeit soll immer und immer wieder ein Lächeln ins Gesicht deines Partners zaubern? Dann haben wir eine Nikolaus-Geschenkidee der besonderen Art für dich, diesen Leder-Schlüsselanhänger, denn der besitzt die besonders schöne Gravur "Lieblingsmensch" – und über so ein Kompliment freut sich doch wirklich jeder. Der Schlüsselanhänger wird fair und mit viel Liebe in Deutschland hergestellt.

4. Bier-Anzucht-Set

Das Lieblingsgetränk deines Liebsten ist definitiv Bier? Dann haben wir hier eine schöne Nikolaus-Geschenkidee speziell für Männer: das Bier-Anzucht-Set. Darin enthalten ist eine Hopfendolde mit ca. zehn Hopfensamen aus der Ernte 2021 (lat. Humulus lupulus), ein kompostierbarer Kokostopf, eine Kokostablette und eine Pflanz-Anleitung. Die Aussaat sollte am besten zwischen März und Mai stattfinden, ob nun im Garten, Freiland oder auf der Terrasse, Hopfen lässt sich einfach ziehen.

Nikolaus-Geschenkideen für die Eltern:

1. Gravierter Holzhammer

Du bist auf der Suche nach einem ganz besonderen Geschenk für deinen Vater? Es soll eine Kleinigkeit sein und von Herzen kommen? Dann probiere es dieses Jahr an Nikolaus doch mal mit einem gravierten Holzhammer. Nette Gravierungen wie "Du bist der Hammer!" oder "Du bist der beste Papa!" gehen unter die Haut und werden ihm bei jeder Benutzung ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

2. "Die herrlich unperfekte Mutter"

Affiliate Link Bestseller: Die herrlich unperfekte Mutter: Dein Weg zu mentaler Gelassenheit - von Stress und Überforderung zum entspannten Familienalltag Jetzt shoppen 14,95 €

Du weißt, dass deine Mama immer alles für die Familie tun würde und ständig an alles denkt? Eigentlich müsste ihr Kopf längst platzen? Dann ist das Buch "Die herrlich unperfekte Mutter: Dein Weg zu mentaler Gelassenheit - von Stress und Überforderung zum entspannten Familienalltag" genau das richtige Nikolausgeschenk für deine Mama, denn mit dem Buch lernt sie wieder stressfreier zu sein und mehr Leichtigkeit und Freude an den Tag zu legen.

3. Weinglas mit Gravur

Eine schöne Nikolaus-Geschenkidee für Eltern, die gern Wein trinken, ist dieses gravierte Weinglas von Leonardo. Die Gravur ist individuell gestaltbar und das Glas sieht sehr schick aus. Damit kann der nächste gemütliche Weinabend für deine Eltern kommen und sie jedes Mal erneut beim Durchlesen der Gravur glücklich machen.

4. Lindt-Schokolade

Es müssen nicht immer nur Sachgeschenke sein, die man zum Nikolaus verschenkt, auch Süßigkeiten kommen gut an. Die zarteste und cremigste Alpenvollmilchschokolade findet ihr in diesem süßen Päckchen von Lindt – und das Beste: Sie versüßen einem den Tag und lassen Weihnachtsstimmung aufkommen.

Nikolaus-Geschenkideen für Kinder:

1. "Bo und der Weihnachtsstern"

Das beschenkte Kind mag Filme mit Tieren besonders gern, dann ist die süße DVD "Bo und der Weihnachtsstern" die perfekte Nikolaus-Geschenkidee, denn mit der bekommst du jedes Kind zum Strahlen - spätestens, wenn es sie gesehen hat.

Die Geschichte handelt vom kleinen, mutigen Esel Bo, der raus in die Welt und was erleben möchte, als immer nur das Innere der Mühle zu sehen. Eine abenteuerliche und spannende Reise beginnt, bei der er stets auf unterschiedliche Tiere trifft. Gemeinsam beschließen sie, den Stern von Bethlehem zu folgen und live dabei zu sein, wenn Jesus geboren wird. ...

Ihr werdet begeistert sein!

2. "Du spinnst wohl!"

Affiliate Link Du spinnst wohl!: Eine außergewöhnliche Adventsgeschichte in 24 Kapiteln (Vorlesebuch) Jetzt shoppen 15,00 €

Kinder freuen sich, wenn ihnen vorgelesen wird oder sie gemeinsam mit jemanden lesen können, nicht nur in der Adventszeit. Das Buch "Du spinnst wohl!: Eine außergewöhnliche Adventsgeschichte in 24 Kapiteln" kommt da am Nikolaus gerade recht, denn es schafft Nähe und Zeit miteinander. Die Geschichte handelt von der Fliege Bisy, die sich im Netz der Spinne Karl-Heinz verfangen hat, der ihn jetzt bis Weihnachten darin gefangen halten und anschließend als Festtagsbraten verspeisen möchte. Doch bis dahin geht die Fliege der Spinne übel auf die Nerven, bringt alles durcheinander und am Ende erleben sie doch gemeinsam aufregende Abenteuer.

Eine unverzichtbare Adventsgeschichte, die sowohl Kinder als auch Erwachsene mitfiebern lässt!

3. Schleim-Set

Zu den wohl beliebtesten Nikolaus-Geschenkideen zählt dieses DIY Schleim-Set, denn Kinder lieben Schleim und experimentieren gern herum. Das Set beinhaltet alles, wovon Kinder nur so träumen, 12 unterschiedliche Farben Schleim, unzählige Arten von Glitter, Schleim, der im Dunkeln leuchten kann, verschiedene Schaumperlen, Fischschalenperlen, Formen, glitzerndes Zuckerpapier, einen Werkzeugkasten und Strohhalme, um den Schleim zu manipulieren.

Definitiv ein Geschenk, das die Kreativität des Kindes steigert, die motorischen Fähigkeiten fördert und die Augen-Hand-Koordination verbessert.

4. tiptoi "Meine schönsten Weihnachtslieder"

Die ideale Nikolaus-Geschenkidee ist das tiptoi-Buch "Meine schönsten Weihnachtslieder". Mit dem Bestseller könnt ihr euch gemeinsam Lieder anhören und mitsingen und viele spannende Informationen rund um die Weihnachtszeit lernen. Den Stift bekommt ihr hier.

Das Buch bringt euch schön in Weihnachtsstimmung.

Nikolaus-Geschenkideen für Freunde:

1. Weihnachtssocken

Affiliate Link Weihnachtssocken, verschiedene Motive, 5 Paar Jetzt shoppen 16,99 €

Du möchtest Freunde von dir mit einer Kleinigkeit überraschen? Dann sind diese coolen Weihnachtssocken eine gute Nikolaus-Geschenkidee, denn Socken braucht jeder und wer hat schon so coole im Kleiderschrank? Die fünf Paar kannst du entweder direkt auf verschiedene Freunde aufteilen oder einen damit beglücken.

2. Ugly-Christmas-Sweater

Hässliche Weihnachtspullover sind seit einigen Jahren total im Trend. Warum also nicht aufspringen und einen hässlichen Weihnachtspullover zum Nikolaus verschenken? Dieser Weihnachtspullover ist bei Herren total beliebt, bei Frauen ist es dieser hier. Definitiv eine tolle Nikolaus-Geschenkidee, auf die nicht jeder kommt!

3. "Mein Glück in 100 Listen"

Affiliate Link Bestseller: Mein Glück in 100 Listen: Ein originelles Ausfüllbuch, um herauszufinden, was dich wirklich glücklich macht Jetzt shoppen 8,99 €

Als Nikolaus-Geschenkidee hattet ihr eine ganz besondere im Kopf? Über dieses kreative Ausfüllbuch freut sich wirklich jeder, denn es macht schnell glücklich, regt einen zum Nachdenken an und erinnert an schöne Momente, die man gern in dem Buch festhalten möchte. Glück versteht sich häufig nämlich in den kleinen Dingen des Lebens.

4. Tee-Geschenkset

Affiliate Link Tee-Geschenkset: doppelwandiges Teeglas und 12 Teebeutel Jetzt shoppen 15,90 €

Während einige nur in den kalten Jahreszeiten Tee trinken, genießen andere das ganze Jahr über das Heißgetränk. Mit diesem Tee-Geschenkset kannst du dir in jedem Fall sicher sein, dass du bei beiden damit ins Schwarze triffst, denn brauchen tun sie es immer irgendwann und das Glas eignet sich ja nicht nur für Heißgetränke wie Tee, sondern auch für Kaffee und Kaltgetränke wie Cocktails, Säfte und Co. Eine einfache und dennoch vielfältig einsetzbare Nikolaus-Geschenkidee, die ein Verbrennen der Finger nicht zulässt und warme Getränke länger warm und kalte Getränke länger kalt hält. Praktisch!

