Väter blamieren ihre Kinder im Urlaub bis zu 22 Mal, ergab eine Umfrage. Wir verraten die Top 20 der peinlichsten Situationen mit Papas. Kennt ihr das auch?

Väter begehen in einem einwöchigen Familienurlaub durchschnittlich 22 Fauxpas, die ihre Kinder richtig peinlich finden. Das ergab eine Umfrage mit 1000 Teilnehmenden. Zu den peinlichen Verhaltensweisen gehören: Schlechte Witze, scheußlich Tanzen oder Schnarchen am Pool. Auch Väter, die Socken zu Sandalen tragen, laut über Dinge motzen und ständig Fotos machen, sind nicht gerne gesehen.

Die Umfrage wurde von "easyJet Holidays" in Auftrag gegeben, das im spanischen Benalmádena einen hoteleigenen "Dad’s Club" eröffnet hat.

Demütigende Momente, die in Erinnerung bleiben

54 Prozent der befragten Teenager sagten, dass ihr Vater sie im Urlaub in Verlegenheit bringe. Fast die Hälfte der Teenager, nämlich 43 Prozent, gaben an, dass sie sich an keinen Urlaub ohne demütigenden Moment erinnern könnten, den der Vater verursacht habe. Und knapp ein Viertel der Befragten hatte sogar schon versucht, dem Urlaub zu entfliehen, um die peinlichen Situationen zu vermeiden. Zu den untragbaren Verhaltensweisen gehören aus Sicht des Nachwuchses:

Unangemessene Kleidung für ihr Alter

Sich gierig über das Buffet hermachen

Selfie-Sticks verwenden

Extra frühes Aufstehen, um Sonnenliegen zu reservieren

Diese Urlaubsarten sorgen für peinliche Situationen mit Vätern

Übrigens gab bei der Befragung gut ein Drittel der Väter zu, ihre Kinder absichtlich zu demütigen, und fast die Hälfte hielt es geradezu für ihre Pflicht, das im Urlaub zu tun.

Die Umfrage kam auch zu einem eindeutigen Ergebnis, welche Urlaubsart am ehesten für peinliche Väter-Momente, sogenannte "dadbarrassments" prädestiniert sei. Strandurlaube im Ausland stehen mit 51 Prozent ganz oben auf der Liste, gefolgt von Kurzurlauben mit 29 Prozent und Städtereisen mit 22 Prozent.

Top 20 der peinlichen Papa-Momente

Das sind laut Umfrage die Top 20 der peinlichen Verhaltensweisen, die Teenager an ihren Vätern schrecklich finden:

Peinliches Papa-Verhalten im Urlaub 1 von 20 1 von 20 Schlechte Witze erzählen Mehr 2 von 20 Scheußliche Tanzbewegungen Mehr 3 von 20 Preisvergleiche mit zu Hause anstellen Mehr 4 von 20 Sich laut über Dinge beschweren Mehr 5 von 20 Versuche, sich mit den Einheimischen anzufreunden Mehr 6 von 20 Zu laute Gespräche mit Fremden Mehr 7 von 20 Teenager-Sprache versuchen und sie falsch verwenden Mehr 8 von 20 Am Pool schnarchen Mehr 9 von 20 Spitznamen und Koseworte verwenden, wenn Fremde dabei sind Mehr 10 von 20 Sich gierig am Buffet verhalten Mehr 11 von 20 Peinliche Anekdoten ausplaudern Mehr 12 von 20 Ständig Fotos schießen Mehr 13 von 20 Socken zu Sandalen tragen Mehr 14 von 20 Das Trikot der Lieblingsmannschaft tragen Mehr 15 von 20 Dem Alter unangemessene Kleidung tragen Mehr 16 von 20 Beim Sprechen der Landessprache nicht verstanden werden Mehr 17 von 20 Früh Aufstehen, um die besten Sonnenliegen zu reservieren Mehr 18 von 20 Im Pool angeben, etwa durch "Arschbomben" Mehr 19 von 20 Versuche, TikTok-Tänze auszuprobieren Mehr 20 von 20 Zu kleine, enge Badehosen Mehr

Verwendete Quelle: express.co.uk

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei ELTERN.