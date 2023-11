Omas fast vergessene Worte Wetten, dass ihr diese Begriffe nicht mehr kennt!

Übrigens könnt ihr aus "Omas fast vergessene Worte" ein tolles Gesellschaftsspiel machen. Ideal zum Beispiel in der Weihnachtszeit. Hier die Spielregel: Abwechselnd wirft ein Familienmitglied einen der Begriffe in die Runde. Alle anderen müssen erraten, welche Bedeutung das jeweilige Wort hat. Wer gerne unter Zeitdruck spielt, kann natürlich noch eine Sanduhr auf den Tisch stellen, so dass die Bedeutung innerhalb einer Minute erraten werden muss. Versprochen, hier sind Nostalgie-Momente, Lacher und Spielspaß vorprogrammiert.

Brigitte