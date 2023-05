Mitmachen bis 1.6.: Petition: Erhöht das Elterngeld!

von Kristina Maroldt Seit 2007 sind die Sätze beim Elterngeld gleichgeblieben – trotz Inflation. Drei Mütter wollen das ändern. Bis morgen Mittag (1.6.) kann man ihre Petition noch unterzeichnen.

Kinderkriegen kann großartig sein. Doch nach der Geburt wird das Geld in vielen Familien knapp. Weil ein Einkommen komplett oder zum Teil wegfällt und das Elterngeld (in der Regel 65 Prozent des Netto-Gehalts) kaum reicht, um das aufzufangen. Das gilt besonders in Zeiten wie diesen, wo inflationsbedingt alles Mögliche teurer wird – von den Windeln bis zum Babybrei.

Eine Erhöhung der Elterngeldsätze sei deshalb dringend nötig, finden Sandra Runge, Daniela Weckmann und Nancy Koch, drei Mütter aus Berlin und Frankfurt. Also haben sie Anfang April auf der Internetplattform des Petitionsausschusses des Bundestags eine Petition gestartet. Sie fordern unter anderem:

Einen höheren Mindestbetrag – die 300 Euro, mit denen derzeit jede vierte junge Mutter auskommen muss, etwa weil sie Studentin oder in Ausbildung ist, seien viel zu wenig, um das Existenzminimum zu sichern.

Einen regelmäßigen Inflationsausgleich – weil die aktuellen Sätze wegen des Kaufkraftverlusts heute ein Viertel weniger wert seien als bei der Einführung des Elterngelds 2007.

Eine Erhöhung des Höchstbetrags um 35 Prozent – weil sich bei dem aktuellen Höchstsatz von 1.800 Euro viele Familien schlichtweg nicht leisten könnten, dass auch mal der Vater, der meist das höhere Einkommen hat, länger in Elternzeit geht und die Sorgearbeit so fairer verteilt wird.

Fast 60.000 haben die Petition schon unterzeichnet, auch weil Influencer:innen wie Marie Nasemann, selbst zweifache Mutter, lautstark dafür getrommelt haben. Das bedeutet: Das Thema wird auf jeden Fall demnächst im Petitionsausschuss diskutiert. "Je mehr Stimmen wir zusammenbekommen, desto größer ist aber natürlich der Druck, den wir auf die Politik ausüben können", sagt Initiatorin Sandra Runge. Wer die drei also auf den letzten Metern noch unterstützen will – hier geht’s zur Petition: https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2023/