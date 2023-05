Prinz Louis: 3 Momente, in denen seine niedlichen Faxen zu weit gingen

Prinz Louis ist der heimliche Star des britischen Königshauses. Der Jüngste von Prinz William und der Princess of Wales hat spätestens beim Platinjubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth im vergangenen Jahr mit seinen ulkigen Grimassen die Herzen der Royal-Fans im Sturm erobert. Das pfiffige Energiebündel bringt die Welt zwar zum Lachen – Mama, Papa und die Geschwister allerdings so manches Mal an ihre Grenzen.

Es war ein Tag ganz nach dem Geschmack des quirligen Prinz Louis, 5. Gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern machte sich der zauberhafte Mini-Royal in Slough bei der Renovierung eines Gebäudes der örtlichen Pfadfinder nützlich. Die tatkräftige Unterstützung von Prinz William, 40, und der Princess of Wales, 40, samt ihrer drei Sprösslinge hatten die Gastgeber:innen einem zusätzlichen Feiertag nach der Krönung von König Charles. 74, zu verdanken. Unter dem Motto "The Big Help Out" waren auch die Royals dazu aufgerufen, bei einem von ihnen gewählten Projekt mit anzupacken.

Prinz Louis: In diesen drei Momenten hielt er seine Familie auf Trab

Nicht nur das Thronfolgerpaar und seinen Ältesten Prinz George, 9, und Prinzessin Charlotte, 8, zeigten dabei vollen Einsatz. Das Nesthäkchen der Familie stach mit seiner unbändigen Energie besonders hervor – und stellte dabei vor allem die Geduld seiner Liebsten auf die Probe. Welche drei Momente des ambitionierten Zwergs William, Kate & Co. in Atem hielten, zeigen wir im Video.

Verwendete Quellen: instagram.com, Getty Images

Dieses Video erschien ursprünglich bei GALA.de