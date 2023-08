Diese Sätze lösen in den besten Beziehungen Streit aus

Das hat er nicht wirklich gerade gesagt! Schon ist das Gemüt erhitzt, der Streit vorprogrammiert und das nur, weil manche Sätze viel zu schnell etwas in uns auslösen. In unserer Community haben sich Menschen – teilweise recht humorvoll – über genau solche Sätze ausgetauscht.

In Beziehungen, im Arbeitsumfeld oder mit Freund:innen kann es manchmal hitzig werden. Ganz besonders dann, wenn manche Sätze oder Wörter unüberlegt ausgesprochen werden. Oder dann, wenn wir uns eigentlich eine ganz andere Antwort gewünscht hätten.

Beziehungen sind nie perfekt

In unseren Beziehungen begegnen wir häufig konträren Meinungen. Manchmal können die Aussagen sogar gut gemeint sein, oft werden sie aber unüberlegt ausgesprochen und führen deshalb zu Diskussionen. Aber wir wissen es nun einmal alle: In Beziehungen läuft nicht alles glatt und selbst die glücklichste Beziehung wird nicht ohne Streit auskommen. Die Gründe sind vielseitig, bringen uns zwar oft auf die Palme, aber manchmal im Nachhinein auch zum Lachen. Wie auch diese Sätze aus der Facebook-Community zeigen. Na, fühlst du dich bei dem ein oder anderen Satz auch an deinen Alltag erinnert?

Sätze, die bei vielen Streit auslösen 1 von 18 1 von 18 "Ich mach das ja, aber wann kann ich noch nicht sagen." Mehr 2 von 18 "Ich hab' gedacht ..." Mehr 3 von 18 "... und ich hab es auch überlebt/ lebe noch ... " Mehr 4 von 18 "Komm mal runter!" Mehr 5 von 18 "Was essen wir heute Abend?" Mehr 6 von 18 "Du hättest es machen können. Du hattest ja Zeit heute ..." Mehr 7 von 18 "Wie? Du machst Butter unter Nutella?!" Mehr 8 von 18 "Ich baue ein Hotel auf der Schlossallee." Mehr 9 von 18 "Wie war es heute in der Schule?"

"Hast du noch Schmutzwäsche?"

"Magst du vielleicht mal wieder ein bisschen aufräumen?" (Alles erfolgreich, wenn auch unabsichtlich, an einem Teenager getestet.) Mehr 10 von 18 Es reicht nur ein Wort: "Aha." Mehr 11 von 18 "Hast du deine Tage?" Mehr 12 von 18 "Der Kaffee ist alle." Mehr 13 von 18 "Ich bin mir sicher, dass es der Spülmaschine egal ist, wie sie eingeräumt wird." Mehr 14 von 18 "Das hab' ich dir gesagt." Mehr 15 von 18 "Also ich hätte das nicht so gemacht ..." Mehr 16 von 18 "Ich habe es selbst repariert, war ganz einfach." – 3 Schrauben sind übrig. Mehr 17 von 18 "Guten Morgen." Mehr 18 von 18 "Schatz, ich hab' dein letztes Bier getrunken." Mehr

Trigger-Momente kennen wir alle

Statt uns von einem Satz persönlich angegriffen zu fühlen und impulsiv zu reagieren, ist es hilfreich, erst einmal tief durchzuatmen. Denn ohne die nötige Ruhe eskaliert die Lage gern. Eine der wichtigsten Lektionen ist es, unsere Energie lieber für konstruktive Gespräche und Momente mit unseren Liebsten zu nutzen – anstatt sie auf einen unnötigen Streit zu verschwenden. Wenn uns eine Aussage längere Zeit ärgert, sollten wir uns fragen, warum es uns trifft, und gegebenenfalls mit unserem:unserer Partner:in darüber sprechen. – Und manche Sätze sollten wir natürlich nicht einfach hinnehmen! Wir können die Person, die uns aufgeregt hat, darauf hinweisen, wie sich eine Aussage auf uns ausgewirkt hat. Oftmals sind sich die Menschen ihrer Wirkung nämlich nicht bewusst und ein offenes Gespräch kann Klarheit schaffen und die Beziehung stärken.

Nehmt euch dafür die Zeit, die ihr braucht und setzt euch in aller Ruhe zusammen. Denn wenn eine Person wutentbrannt den Raum verlässt oder hitzig auf den entgegen gebrachten Satz reagiert, wird der Streit möglicherweise länger anhalten als nötig. Klar: Streiten ist kein angenehmer Zeitvertreib, aber trotzdem notwendig, um sich beispielsweise über Reibereien in Beziehungen bewusst zu werden – manche können wir vielleicht sogar übergehen, andere müssen wir angehen.