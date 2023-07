Psychologie: Dieses Geschwisterkind ist oft das "schwierigste" – laut Studie

Eine Studie hat belegt, dass ein bestimmtes Geschwisterkind eher zu Verhaltensauffälligkeiten neigt als die anderen Kinder. Welches Geschwisterkind oft das schwierigste ist und woran das liegt, erfährst du im Video.

Je nachdem in welcher Konstellation innerhalb der Familie ein Kind groß geworden ist, formt sich sein Charakter. So sagt es manchmal mehr über die Persönlichkeit aus, ob du das jüngste, mittlere oder älteste Geschwisterkind bist, als du vielleicht annimmst.

Psychologie: Das sind die dominanteren Geschwisterkinder

Das MIT, Massachusetts Institute of Technology, hat eine Studie zu den Charaktereigenschaften von Geschwisterkindern durchgeführt. Dabei wurden über 1000 Familien in Dänemark und Florida untersucht und das Verhalten der Kinder innerhalb der Familie und in der Gesellschaft beobachtet. Welche Geschwisterkinder laut der Studie oft die "schwierigsten" sind – und welche positiven Eigenschaften sie auch noch haben, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: yourtango.com, süddeutsche.de