Mutter zeigt Fußmassage gegen Baby-Verstopfung

Ein Baby mit gestörter Verdauung ist für die ganze Familie kein schöner Zustand. Auf TikTok zeigt eine Mutter nun, wie Eltern das Problem mit einer Fußmassage lösen können.

Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein: Ein paar einfache Handgriffe sollen ein verstopftes Baby schnell und unkompliziert von seinen Qualen erlösen können. Das behauptet zumindest eine Mutter, die auf Tiktok die rettende Fußmassage demonstriert. Für viele Familien potentiell ein unschätzbar wertvoller Tipp - aber wie gut funktioniert er tatsächlich?

So soll es funktionieren

Der Hintergrund: Das Video der Mutter zeigt eine Fußreflexzonenmassage aus der Traditionellen Chinesischen Medizin. Dabei setzt sie auf die Stimulation bestimmter Druckpunkte, sogenannter Reflexzonen. Wird eine bestimmte Zone am Fuß angesprochen, soll dies das entsprechende Organ über Energieströme erreichen und eine bessere Durchblutung bzw. Selbstheilungskräfte in Gang setzen. Sind Organe erkrankt oder in ihrer Funktion gestört, soll die Massage eine Besserung der Organfunktion bewirken. Für die Verdauung ist die Sohle des Mittelfußes der entsprechende Druckpunkt, denn dort befinden sich Reflexzonen der inneren Organe wie Nieren, Leber und Darm.

Das sagt die Expertin

Aber kann diese Massage auch wirklich Babys helfen? Fernsehsender RTL fragte bei Kinder- und Jugendärztin Barbara Mühlfeld nach."Verstopfungen bei Babys sind ein häufiges Phänomen. Sie treten vor allem bei Verwendung von Formula-Nahrung auf und auch im Rahmen der Umstellung auf Beikost", so die Medizinerin. Symptome können etwa Bauchschmerzen, Blähungen oder auch Verstopfung sein. Das wäre es natürlich schon sehr praktisch, wenn Eltern da selbst mittels einer Massage helfen können.

Aber: "Eine Stimulation der Fußsohlen in diesem Zusammenhang ist meiner Kenntnis nach nicht wissenschaftlich erprobt", erklärt Mühlfeld weiter. Sie empfiehlt stattdessen eine Massage des Bauches im Uhrzeigersinn. Dennoch ermutigt die Ärztin Eltern, Fußmassagen auszuprobieren: "Wenn es funktioniert, ist alles willkommen, was Medikamente erspart. Ich kann kein Risiko erkennen, solange es dem Kind gefällt, beziehungsweise es sich während des Vorgangs ruhig verhält." Einige Kinder- und Jugendärzte hätten angeblich bereits in Einzelfällen von guten Erfolgen berichtet. Einen Versuch ist es wert - schließlich kann ein Kind so vielleicht schnell aus einem unangenehmen Zustand befreit werden.

Quelle: RTL