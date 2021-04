So nennen werdende Eltern ihre Kinder jetzt

Babynamen sind das Top-Thema unter werdenden Eltern. Ob ihr mit eurer Idee alleine seid? Eine Website hat jetzt die bislang beliebtesten Babynamen 2021 weltweit veröffentlicht.

Wenn Menschen eine Familie gründen, eröffnet sich ihnen mit dem positiven Schwangerschaftstest die Tür in eine ganz neue Welt: Das Leben rechnet sich plötzlich in Wochen, neben Geburtsratgebern werden Namensbücher gewälzt. Die meisten Menschen haben bereits Babynamen, die sie im Laufe ihres Lebens, lange vor der Kinderplanung, rein hypothetisch als Liste im Hinterkopf gesammelt haben. Wird aus der Theorie Realität stehen diese jedoch noch einmal ganz neu auf dem Prüfstand: Klingt der Name wirklich schön? Hat er eine besondere Bedeutung? Und vor allem: Heißt denn so nicht jedes Kind gerade?

Insbesondere letzter Aspekt scheint für Eltern eine elementare Rolle in der Namenswahl einzunehmen: Einzigartig muss er sein. Leider ist das kaum ein Babyname und wenn doch, dann aus gutem Grund. Im Laufe der Namensfindung muss man sich also irgendwann wohl oder übel damit abfinden, dass auf dieser Welt bereits ein paar andere Kims, Monis oder Lukas herumlaufen. Ist die Wahl erstmal gefallen, kommt das Hoffen: Jetzt bloß keine*n Namensvetter*in mehr kennenlernen, die man nicht ausstehen kan!

Da aber auch Babynamen nicht von Trends verschont bleiben, ist es akzeptabel, die Auswahl dann aber durchaus auf eine gewisse Rarität zu prüfen. Denn Menschen ticken eben doch gleicher als man denkt und so sitzen in einer Klasse später plötzlich zwei Max, drei Julias und vier Annas. Ups.

Damit euch das nicht passiert, geben wir mal eine klitzekleine Vorschau auf die Namen, die werdende Eltern gerade für ihre Babys planen … Wie wir das wissen wollen? Die Plattform "Nameberry" hat jetzt mal Mäuschen gespielt und sich die Suchtrends 2021 angeschaut. Dabei haben sich jetzt schon Muster abgezeichnet, was die beliebtesten Babynamen des Jahres werden könnten – selbst wenn die Kinder noch gar nicht geboren sind. Wir warnen mal vor und verraten die Top-Namen aus Deutschland, nach denen gerade fleißig gesucht wird …

Die beliebtesten Babynamen 2021

Babynamen, die in Deutschland gesucht werden

Mädchennamen

Luna Anna Anastasia Aurora Josephine

Jungennamen

Hugo Leo Archie Felix Otto

