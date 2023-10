Die Herbstzeit mit Kindern kreativ zu nutzen, macht richtig Laune! Überall gibt die Natur Schätze frei, mit denen wir viele schöne Bastelideen umsetzen können. Mit etwas Hilfestellung können selbst kleine Kinder Männchen aus Tannenzapfen basteln und Bilder mit Blättern legen. Meistens braucht es dazu nicht viel – außer ein bisschen Zeit und ein wenig Unterstützung der Eltern. In unserer Bilderstrecke haben wir die schönsten Ideen zum Basteln zusammengesucht. Und wer noch mehr Inspiration braucht, wird sicher bei folgenden Bastelideen fündig:

Herbstbasteln mit Naturmaterialien

Naturmaterialien gibt es im Herbst zuhauf. Bei einem schönen Waldspaziergang könnt ihr Kastanien, Eicheln, Blätter, Zapfen & Co. sammeln. Lasst die Materialien ein paar Tage trocknen, damit sie später nicht schimmeln.

Kastanienfiguren basteln

Für kleine Figürchen braucht ihr einen Handbohrer und einen Kastanienhalter. So könnt ihr die Nüsse einspannen und kleine Löcher hineinbohren. Das Bohren übernehmen die Eltern. In die Löcher können die Kinder später gekürzte Zahnstocher oder Streichhölzer stecken und so die Früchte miteinander verbinden. Wackelaugen werden anschließend aufgeklebt. Die Kastanienparade für den Herbst steht!

Bilder aus Blättern basteln

Ob als Mähne des Löwen oder als Schwanz eines Eichhörnchens – bunte Herbstblätter sind eine wahre Farbenpracht in unseren Herbstbasteleien. Wie ihr die Blätter trocknen könnt, erfahrt ihr hier. Lasst anschließend eurer Kreativität freien Lauf: Die Blätter haben viele unterschiedliche Formen und eigenen sich perfekt, um Motive zusammenzusetzen.

Kartoffeldruck

Ihr habt Lust auf Stempeln? Dann nichts wie ran an die Kartoffeln! Die Motive sollte ein Erwachsener ausschneiden, aber anschließend können die Kids fröhlich drauf los stempeln. Mehr Tipps und Tricks zum Kartoffeldruck gibt es hier.

Herbstbasteln mit Papier

Geister für Halloween

Halloween rückt näher, da können wir gut und gerne schon mal ein paar kleine Geister durch die Wohnung fliegen lassen! Bemaltes Pergamentpapier oder Butterbrottüten geben einen süßen Lampen-Geist ab, der von den Kindern mit Filzstiften gestaltet werden kann. Über einem LED-Lichtchen leuchtet er auch gleich schaurig schön!

Fensterbilder für Erntedank

Buntes Transparentpapier erzeugt als Fensterbild eine prächtige Fensterdekoration! Das Motiv schneidet ihr aus Bastelpapier aus. Das Transparentpapier wird anschließend in Stückchen zerrissen und immer überlappend aufgeklebt.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln und viele kreative Stunden im Herbst!

Auf der Suche nach weiteren Ideen, was ihr mit euren Kindern im Herbst machen könnt? Hier gibt es Tipps zum Malen mit Kindern, Filzen mit Kindern und zum Basteln mit Kleinkindern.