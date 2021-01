Das müsst ihr zu den zusätzlichen Kinderbetreuungstagen wissen

Die Bundesregierung hat entschieden, dass Eltern in der Krise Anspruch auf zusätzliche Urlaubstage zur Entlastung haben - seht hier, wer sie nehmen darf und wie es funktioniert!

Lockdown und Kinder sind oft eine schlimmere Mischung aus Nitro und Glycerin - und das ist ja auch irgendwie verständlich: Immerhin haben sie seit Wochen in den meisten Fällen keinen Kontakt zu anderen Kindern, lernen per Schulserver und Videochat ohne viel Raum für persönliche Nachfragen und sind notgedrungen weitgehend sich selbst überlassen, während Mama und Papa arbeiten. Während es im vergangenen Frühjahr durch gutes Wetter immerhin die Möglichkeit gab, die Kinder mit Augenmaß in Park oder Garten herumtoben zu lassen, bedeutet die aktuelle Kontaktsperre quasi dauerhaften Stubenarrest - auch für die Eltern. Wenn man hinzurechnet, dass es schlicht unmöglich ist, gleichzeitig zu Hause in Vollzeit zu arbeiten und nebenbei mal eben komplett den Job als Lehrer*in oder Erzieher*in zu machen (beides nicht ohne Grund selbst Vollzeitjobs) verwundert es nicht, dass viele Eltern verzweifelt kurz vor dem totalen Zusammenbruch stehen. Doch eine neue Maßnahme der Bundesregierung soll hier für etwas Entlastung sorgen.

Kinder-Krankheitstage, auch wenn das Kind nicht krank ist

Wenn die Betreuung der Kinder nicht anders gewährleistet werden kann, dürfen Eltern jetzt freie Tage nehmen - möglich wird das durch zusätzliche Kinder-Krankheitstage, die in Absprache mit den gesetzlichen Krankenkassen organisiert wurden. Der Titel ist etwas irreführend, denn Eltern dürfen diese Tage in der Coronakrise auch in Anspruch nehmen, wenn das Kind gerade nicht krank ist, sondern "nur" Betreuung braucht (und Eltern wissen nur allzu gut, was sich hinter diesem unscheinbaren "nur" in Wirklichkeit verbirgt). Eltern dürfen nun 20 Tage dafür einsetzen, sich um ihre Kinder kümmern zu können, für Alleinerziehende stehen sogar 40 Tage zur Verfügung. Im Video von RTL.de seht ihr genauer erklärt, wie die zusätzlichen Tage zur Kinderbetreuung funktionieren.