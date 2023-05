von Claudia Enders Diese Geschenke zur Einschulung werden eure Kinder lieben! Hier findet ihr schöne Inspiration – vom Lernspiel bis zum Freundebuch!

Die Einschulung ist ein ganz besonderes Erlebnis im Leben eines Kindes: Mit diesem großen Fest tritt es in einen komplett neuen Lebensabschnitt ein. Grund genug, den Tag ausgiebig zu feiern! Heiß ersehnt von den Jungen und Mädchen sind dabei natürlich auch die Schultüte und Geschenke, die zur Einschulung gerne von Familie und Bekannten überreicht werden. Dabei stellen sich aber oft die Fragen: Was kommt in die Schultüte? Worüber freut sich ein frisch gebackenes Schulkind denn eigentlich? Wir geben Tipps und Ideen, mit welchen Geschenken ihr zur Einschulung garantiert richtig liegt!

Affiliate Link -30% Haba: ABC-Zauberduell, Lernspiel ab 6 Jahren zum Buchstabenlernen Jetzt shoppen 4,89 € 6,99 €

Geschenke zur Einschulung: Unsere 5 liebsten Ideen

Kinder werden zum Schulanfang manchmal mit Geschenken überhäuft, die dann doch nur in der Ecke rumliegen. Daher ist es besser, sich vorher ein paar Gedanken zu machen, welche Geschenke anschließend Verwendung finden!

Geschenke mit Namen Ob Turnbeutel, Tasse, Stifte oder Stempel – ist der eigene Name darauf, stellt das Kind meist einen ganz besonderen Bezug zu dem Gegenstand her. Außerdem sind Geschenke mit Namen auch einfach praktisch: So kann der Turnbeutel direkt zugeordnet werden, falls doch mal etwas in der Schule verloren geht!

Bücher zum Gestalten Freundebücher und Poesiealben in der Schule herumzureichen und zu gestalten, macht einfach Spaß – und vor allem sind sie später eine wunderbare Erinnerung!

Lernspiele Spielen ist für viele Kinder das Größte! Gerade Lernspiele sind daher sinnvolle Geschenke zur Einschulung. Mit Lernspielen lernt das Kind spielend dazu – ganz ohne Zwang.

Spardosen Jedes Kind hat größere oder kleinere Träume. Besonders stolz macht es, wenn man sich die Träume selbst erfüllen kann! Mit einer Spardose zum Schulanfang gelingt das Sparen im Handumdrehen: So wird das Taschengeld direkt an einem Ort aufbewahrt.

Utensilien für den Schreibtisch Am besten sind doch Geschenke, die das Schulkind auch wirklich gut gebrauchen kann! Dazu gehören unter anderem Stifte Stiftebox , Schreibblöcke, Briefpapier, Füller, Brotdose Trinkflasche , Schreibtischunterlage oder gar die erste eigene Armbanduhr.

Affiliate Link -10% Schreibtischorganizer für Kinder aus Holz Jetzt shoppen 16,99 € 18,99 €

Was kommt in die Schultüte?

Auf die Schultüte freuen sich die Kinder zur Einschulung ganz besonders! Hier kommt alles rein, was den Jungen und Mädchen den Schulanfang versüßt: Süßigkeiten, Snacks und kleine Geschenke.

Affiliate Link Staedtler: 24 Buntstifte, kindgerecht, erhöhte Bruchfestigkeit Jetzt shoppen 8,94 €

Schöne Ideen zum Schultüte füllen, die bequem zwischen den Leckereien Platz finden, sind zum Beispiel:

Hier findet ihr schöne Inspiration und Anleitungen rund um das Thema Schultüte basteln. Und hier haben wir noch mehr Ideen für den Schulstart für euch zusammengestellt – unter anderem zeigen wir, wie ihr eine Einschulungstorte backen könnt.

