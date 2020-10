Mein Kind, das rätselhafte Wesen

Kinder sind manchmal merkwürdige Wesen: Ausgerechnet am Wochenende wachen sie besonders früh auf, und bei der Nachbarin essen sie mit Begeisterung Salat, den sie zu Hause keines Blickes würdigen. Wir wollten von Ihnen wissen: Was finden Sie an Ihrem Schatz besonders rätselhaft? Hier die Ergebnisse.

Diese Eigenarten konnten unsere User an ihren Kindern beobachten:

Geheime Babysprachevon Stephanie Schmeckenbecher

Pia ist jetzt 2 1/4. Sie spricht fast perfekt und darauf ist sie auch richtig stolz. Manchmal will sie aber, wie sie sagt, "ein kleines Babyle" sein. Dann legt sie sich in meinen Schoß oder kuschelt aufs Bett und erzählt mit Worten, die wir nicht kennen. Sie sagt dann "Dau dau dau" oder "Wudadada, wudadada, wudadada" oder "aua auto da manna". Wenn ich sie frage, was das denn heisst, lacht sie los. Es ist und bleibt ihr Geheimnis.

Gesichtszüge!!von lucymama

Ich finde es verblüffend wie meine Tochter das Gesicht verzieht. Sie macht vor meinem Partner und mir einzigartige Gesichtszüge, wo ich manchmal gerne wissen möchte, was sie soeben denkt und mir sagen will. manche aus meinem engen Familienkreis und Freundeskreis sagen solche Gesichtszüge haben sie bei solchen Kleinkindern noch nie gesehen, grins. Meine Tochter ist 1,5 Jahre.....

Schuhevon Nicole Heinlein

Mein Sohn bringt jedem die Schuhe wenns ums rausgehen geht. Verblüffend ist, daß er jedem die richtigen Schuhe zuordnet, auch wenn er sie nur einmal bei der Person gesehen hat.

Das Pfadfinden im Blut?von Nadine

Meine Tochter (19 Monate) stellt schon nach kurzer Zeit im Auto fest, wenn wir grad besuchen wollen. Sie schaut dann nach links und rechts und stellt dann begeistert fest: "Oma!" oder "Mäh!" (Die Uroma hat Ziegen im Garten) Erst heute hat sie mir beim Spaziergang gezeigt, wo die "böse" Katze gesessen hat, die sie am morgen mit der anderen Uroma gesehen hat. Bei uns in der Familie ist das Pfadfinder sein wohl vererbar *lach*...

Fotos!?von Dorina

Meine Tochter liebt es zuhause oder auch draussen Fotos von sich machen zu lassen. Sie posiert und lacht dabei wie gelernt..:)Wenn wir bei meinen Schwiegereltern sind und meine Schwiegermama ein Foto von ihr machen will, fängt sie sofort total hysterisch an zu heulen!?! Sie lässt sich durch nichts bewegen in die Kamera zu schauen..! Ich habe keine Idee woran es liegt.

Schummeln beim Essen ist unmöglichvon Andrl

Ich wundere mich immer wieder, warum man sein Kind beim Essen nicht "verarschen" kann. Mein Sohn merkt's jedenfalls IMMER, wenn man irgendwo was Gesundes drunterschummelt. Wenn mir das einer erklären könnte, wäre das wunderbar!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Eltern.de erschienen.