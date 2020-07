Mit sanft gefülltem Milchbäuchlein schläft dein Baby besonders gut. Und dann noch angekuschelt an Mamis Brust – alles warm, vertraut und sicher, da bleibt oft der letzte Milchtropfen noch im Mundwinkel hängen und die Körperglieder hängen erschlafft über Mamas Schoß. Jetzt das Baby ruhig ablegen und leise rausschleichen. Einschlafstillen klappt wie von alleine und ist für viele Mütter die erste Wahl, ihr Kind zum Schlafen zu bringen. Nur, wie kommt man da wieder raus?

Praktisch ist es schon, solange Mami Lust hat, fürs Zubettbringen alleine verantwortlich zu sein. Was aber, wenn du einfach keine Lust mehr aufs Einschlaf-Stillen hast? Freiwillig geben nur wenige Kinder Mamas Brust her und nehmen dafür Papas Arme. Und du musst dir deiner Sache sicher sein, wenn der Abend anders verlaufen soll:

Dein Baby ist kein Versuchskaninchen. Wenn du etwas Grundlegendes ändern willst, wie das Zubettbringen, dann denk ein paar Tage darüber nach, ob es dir damit wirklich ernst ist. Wenn dem so ist, überleg dir eine Strategie, wie du den bisherigen Ablauf ersetzen möchtest. Dazu helfen dir die Vorschläge in unserer Bildergalerie. Gib deinem Baby etwas Zeit für den Wechsel. Natürlich wird es die Veränderung nicht gleich am ersten Abend begeistert aufnehmen, aber nach einer Woche sind die Proteste bestimmt verstummt. Hältst du die Unzufriedenheit deines Babys für ein paar Tage aus? Nur weil dein Baby am ersten Abend ohne Brust weint, darfst du das Projekt nicht gleich wieder abbrechen. Aber natürlich muss dein Baby da auch nicht alleine durch. Such dir einen Verbündeten (Partner oder die Oma), der dich unterstützt. Du hast dich entschieden, nicht mehr alleine das Sandmännchen für dein Baby zu sein? Wir zeigen dir, wie du da wieder raus kommst.

Einschlafrituale Um dein Baby aufs Schlafen einzustimmen, ist es sinnvoll, sich ein neues Einschlafritual zu überlegen. Die letzte Windel mit kleiner Katzenwäsche wird ausgiebig zelebriert, vielleicht mit einer ruhigen Babymassage mit Babyöl auf der Wickelkommode? Oder einer kurzen Lieder-CD, die euch beim Zubettgehen begleitet? Selber singen begeistert dein Baby bestimmt noch mehr, auch wenn du kein Chorknabe warst, liebt dein Kind deine Stimme. Aber auch ein Bilderbuch gemeinsam anschauen, bevor es Richtung Bett geht, kann ein schönes Ritual sein. Dabei lässt es sich auch gut Kuscheln. Und je älter dein Kind wird, umso mehr Text kann in der Vorlesegeschichte vorkommen. Bei Mama duftet alles nach Milch und geht es abends in das abgedunkelte Kinderzimmer, weiß dein Baby schon: Jetzt gibt's noch mal Milch. Um das zu durchbrechen ist es am effektivsten, die Brust ist erstmal nicht mehr dabei. Ob Papa, Großeltern oder die vertraute Babysitterin, einer sollte dich für die nächste Woche dabei ablösen, den kleinen Schatz ins Bett zu bringen. Bei Papa über der Schulter oder im Fliegergriff lässt es sich auch gut im abgedunkelten Zimmer kuscheln. Vielleicht summt Papa noch etwas vor sich hin oder schwingt beruhigend im Schaukelstuhl hin und her. Vielleicht protestiert dein Baby noch mit Tränchen. Papa bleibt cool und zeigt ihm, dass es nicht alleine ist. Auf jeden Fall solltest du nicht mehr dazu kommen, denn dann liegt gleich wieder der verführerische Milchduft in der Luft und Papa sitzt da wie gescheitert. Lieber Kopfhörer auf und im Elternschlafzimmer warten, bis das Drama erledigt ist. Manche Babys schlafen prima auf dem Arm ein und werden aber sofort wach, sobald du sie weglegst. Auf einmal ist etwas anders, Papas Herzschlag ist nicht mehr zu hören und das Bett ist viel kälter als Papas Arm. Wenn dein Baby stark auf Veränderungen reagiert, versuch erst gar nicht, es auf deinem Arm einschlafen zu lassen, sondern halt ihm lieber nur das Händchen, während es im Gitterbettchen liegt. Eine Hand kannst du unauffälliger wegziehen und die Veränderungen sind dann nicht so groß für dein Kind. Das Saugen am Schnuller beruhigt Babys und lässt sie leichter einschlafen. Nicht jeder ist ein Schnuller-Fan, aber um das Einschlafstillen zu beenden, ist er eine große Hilfe. Natürlich geht so ein Schnulli nachts auch mal verloren. Falls du im Dunkeln das Gitterbett auf der Suche nach ihm durchwühlst, unserer Erfahrung nach liegt dein Baby meistens selber drauf. Vorteil beim Schnuller: Den kann man beizeiten dann auch wieder wegnehmen – im Gegensatz zum Daumen. Je nachdem, wie alt dein Baby ist, geht es bei der letzten Milch vorm Schlafengehen nicht um Hunger, sondern ums Kuscheln. Aber selbst wenn noch Hunger im Spiel ist, kann die letzte Runde Milch des Tages auch aus der Flasche kommen. Das Gute ist, die Flasche können auch Papa, Oma oder Opa geben. Ab einem Alter von einem Jahr wird die Milch definitiv nicht mehr als Nahrung benötigt. Ab dann verdünnst du die Milchflasche über mehrere Abende hinweg immer mehr, bis dein Baby nachts nur mit Wasser wieder einschläft. Achtung: Auch wenn die Milchflasche von vielen Babys als Brustersatz gern akzeptiert wird, müssen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass sobald die ersten Zähne durchgebrochen sind, diese natürlich nach einer Portion Prémilch geputzt werden müssen, um Karies zu vermeiden. Erschöpfte Babys schlafen schneller ein als fitte. Versuch dein Baby tagsüber müde zum machen. Das letzte Mittagsschläfchen sollte mindestens drei Stunden vorm abendlichen Zubettgehen beendet sein. Ein Bad vorm Schlafengehen oder ein Tag mit viel frischer Luft lassen dein Baby schneller abends erschöpft einschlafen. Geht natürlich nicht jeden Tag, aber für die Übergangsphase zum neuen Einschlafritual ist es eine Möglichkeit, den Kampf vorm Schlafengehen etwas zu verkürzen. Von einer Einschlafhilfe in die nächste? Nachtlichter, die dezente Lichtspiele an die Decke malen oder eine ruhige Musik einer Spieluhr können deinem Baby auch helfen, in den Schlaf zu finden. Probiere es mal aus, wie dein Baby darauf reagiert. Zu wild, hell und bunt sollte das Spektakel an der Zimmerdecke aber nicht sein, sonst hat es wohl eher einen Disco-Effekt und dein Kleines steht bald tanzend am Gitterbettchen. Dein Baby tut sich besonders schwer mit dem Einschlafen? Für die verzweifelte Übergangsphase: Nächtliche Spaziergänge mit Kinderwagen oder Babytrage beruhigen viele Kinder. Jetzt muss nur noch das "Umtopfen" aus der Babytrage ins Bett klappen, damit die Nacht auch für dich ruhig weiter geht.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Eltern.de erschienen.