Kaiserschnitt-Babys: Per Schnellstart in die Welt

Maël, 18 Sekunden alt - geboren am 13.12.2013 um 16:52 Uhr, 2,8 kg

Die erste Geburt, die der französische Fotograf Christian Berthelot miterlebte, war die seines eigenen Sohnes. Es gab Komplikationen, darum musste das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. "Die Eltern können nicht sehen, was auf der anderen Seite des Operationstisches passiert", erzählt er gegenüber Slate.com. "Also warteten wir und versuchten uns vorzustellen, was passiert." Als die Ärzte dann endlich den Jungen präsentierten, war er tief beeindruckt. "Er sah aus wie ein Kämpfer, der gerade seine erste Schlacht gewonnen hat, wie ein Engel aus der Asche", zitiert ihn Spiegel Online.



Das Bild ließ Berthelot nicht mehr los. Er beschloss, eine Fotoserie über Babys zu machen, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen.

