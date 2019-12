Faszinierender Film zeigt die Geburt eines Kindes

Schwanger sein ist großartig. Und aufregend. Je näher der Geburtstermin rückt, desto nervöser werden wir auch. Vor allem, wenn es die erste Schwangerschaft ist. Wird alles glatt gehen? Was passiert im Kreißsaal überhaupt mit mir? Was muss das Baby durchmachen?



Natürlich wissen wir so grob, wie eine Geburt abläuft. Aus Erzählungen von Bekannten oder, meist etwas ausführlicher, aus dem Geburtsvorbereitungskurs und von unserer Hebamme.



Aber dennoch bleibt die Entbindung in unserer Vorstellung eine recht abstrakte Sache. Daher kann es helfen, sich den Ablauf in einem Geburtsvideo anzuschauen. Diese Animation der US-Seite Babycenter.com zeigt Schritt für Schritt, wie ein Kind geboren wird:

Man sieht anschaulich, wie sich während der Wehen die Muskulatur der Gebärmutter zusammenzieht, wie die Fruchtblase platzt und wie das Baby sich langsam in den Geburtskanal schiebt. Auch die Geburt der Plazenta wird gezeigt.



Eine deutsche Version des Geburtsvideos findet ihr hier.

Geburtsvideo eines Kaiserschnitts

Nicht immer läuft bei einer Geburt alles glatt. Daher ist es auch interessant zu sehen, wie ein Kaiserschnitt genau durchgeführt wird - auch um Ängste davor zu nehmen.



Dieser Youtube-Film zeigt die Geburt eines Kindes via Kaiserschnitt.

Videos von "echten" Geburten

Auf Youtube kursieren auch viele Filme von realen Geburten. Diese können auf manche Menschen verstörend wirken, also überlegt euch gut, ob ihr das sehen wollt. Viele empfinden es aber als hilfreich – vor allem den Part, in dem man sieht, wie das Baby der Mutter überreicht wird.

Diese Szenen zeigen: Ein Baby im Arm zu halten, ist pures Glück! Die Arbeit lohnt sich! Mit diesem Ziel vor Augen durchsteht man so manche Wehe vielleicht etwas leichter.