von Pia Klaus und Marie Mühlenberg Der Zeitpunkt der Geburt beeinflusst viele Eltern bei der Namenswahl. Herbstliche Namen klingen nicht nur toll, sondern haben auch noch wunderschöne Bedeutungen.

Es ist wieder soweit: Die Blätter färben sich bunt, es regnet und stürmt und die Vögel machen sich langsam auf in Richtung Süden. Der Herbst ist da! Und mit ihm einige Namen, deren Klang und Bedeutung im Herbst verankert sind. Gerade bei Kindern, die in den Monaten ab September zur Welt kommen, entscheiden sich viele Eltern für Namen in herbstlicher Manier.

Vornamen im Herbst – sie überzeugen durch besonderen Klang und schöne Bedeutungen

Vor allem Namen, deren sprachliche Herkunft nicht im Deutschen liegt, bieten oft Inspiration für noch suchende Eltern. Wenn auch ihr auf der Suche nach einem Namen für euer Herbst-Baby seid, werdet ihr vielleicht in diesem Video fündig.

Verwendete Quelle: vorname.com