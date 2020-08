Fünf Anzeichen dafür, dass du bereit bist für ein Kind

Gibt es ihn überhaupt, den perfekten Zeitpunkt für eine Schwangerschaft? Diese Frage stellen sich Generationen von Frauen immer wieder aufs Neue. Doch wie findest du heraus, ob du tatsächlich bereit bist für ein Kind? Diese fünf Anzeichen könnten dafür sprechen:

1. Du bist angekommen

Nicht nur dein Partner, sondern auch dein Job und dein gesamtes privates Umfeld geben dir das Gefühl, dass du endlich da angelangt bist, wo du immer sein wolltest? Glückwunsch! Diese Situation kann dir den nötigen Rückenwind geben, um dein Leben noch einmal grundlegend zu verändern. Die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist mit viel Mut verbunden. Doch diesen Schritt zu gehen, bedeutet jetzt mehr Freude als Angst für dich. Wenn das nicht mal ein Zeichen ist?

2. Ihr sehnt euch nach gemeinsamer Verantwortung

Du gehst mit deinem Partner durch dick und dünn, teilst den gleichen Sinn für Humor und fühlst dich nur in seiner Nähe vollkommen? Aber trotzdem fehlt da etwas? Das könnte dafür sprechen, dass ihr zu mehr gemeinsamer Verantwortung bereit seid. Für euch gehören Kinder zum Leben dazu – darüber seid ihr euch schon lange einig. Worauf also warten?

3. Du willst endlich mitreden können

In deinem Freundeskreis dreht sich zurzeit alles um Schwangerschaft und Erziehung? In der Stadt wimmelt es nur so von Babybäuchen? Wie herrlich, denkst du und spürst, wie ein Anflug von Neid in dir emporsteigt. Gern würdest du nun auch Babyklamotten shoppen und mit deinem Kugelbauch mal im Mittelpunkt stehen – wenn das nicht mal ein Wink mit dem Zaunpfahl ist?

4. Nichten und Neffen sind dir nicht mehr genug

Früher hast du es genossen, die Kinder deiner Schwester zu Besuch zu haben und sie dann auch wieder abzugeben? Jetzt würdest du sie am liebsten rund um die Uhr um dich haben. Ein Kind bringt einfach so viel Leben in die vier Wände und lässt dich dich selbst auch nochmal von ganz neuen Seiten entdecken – warum also nicht ein eigenes?

5. Hör auf dein Herz

Es gäbe sicherlich noch viele weitere Anzeichen dafür, wie sehr du bereit bist für ein Kind. Trotzdem bist du weiterhin unsicher? Dann bleibt nur eines: Hör auf dein Herz!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Eltern.de erschienen.