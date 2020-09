Waschknete aus 4 Zutaten selber herstellen

View this post on Instagram

Weil wir alle ein bischen Duft und schöne Farben vertragen können - und vielleicht die eine oder andere Seife ... habe ich heute Knetseife gemacht. Einfach aus meinen Duschgel-Lieblingen. Das macht Spaß und geht ganz einfach. Wie ? auf www.seidenfein.blogspot.de . . Because we all can need a little fragrance and nice colors - and maybe some soap ... I made kneading soap today. Simply from my shower gel favorites. It's fun and easy. How ? on www.seidenfein.blogspot.de . #knetseife #moreonblog #mehraufdemblog #recipeonblog #diy #selfmade #bastelnmitkindern #soap #seife #colorforyou #color #bleibtzuhause #stayhome #beschäftigungfürkinder #homemade #selfmade #selbstgemacht