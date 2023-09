Lange wach mit Kind 3 Schlaf-Überlebenstipps für Eltern, die nachts lange aufbleiben

Nachteulen-Eltern haben es in vielen Punkten besonders schwer – hier seht ihr drei Tipps, die ihnen helfen können, einen besseren Schlafrythmus zu gewinnen.

Die schlechte Nachricht zuerst: Nein, liebe Eltern, wir haben leider auch keine magische Lösung für das Problem, dass Kinder manchmal zu Zeiten wach bleiben oder schlafen möchten, die ihren Eltern komplett den Schlaf rauben. Dazu sind Kinder leider zu unterschiedlich in ihren Bedürfnissen und ihrem Schlafverhalten – und das macht es für Eltern doppelt schwierig, die ohnehin eher Nachteulen sind und selbst am liebsten erst tief in der Nacht einschlafen möchten.

Lange wach mit Kind: Ein Teufelskreis

Die Situation ist auch wirklich gemein: Nur die wenigsten Kinder legen sich sofort glücklich ins Bett, wenn ihre Eltern es sagen. Meistens dauert es nicht nur ewig lange, bis die Kinder endlich schlafen, es ist oft auch an Streit und Diskussionen geknüpft, die nicht aufhören wollen. Das ist natürlich okay, wir waren ja alle mal selbst Kinder, die keine Lust hatten, schon ins Bett zu gehen – aber uns Eltern hinterlässt es nach einem langen Tag gleich doppelt erschöpft. Und hier greift die Nachteulen-Falle: Vernünftig wäre es für Eltern auch selbst möglichst früh ins Bett zu gehen, um möglichst viel Schlaf zu tanken, bevor es früh am Morgen wieder weitergeht. Doch in der Praxis tun die meisten von uns das nicht – denn der späte Abend ist häufig das einzige bisschen Lebenszeit, das bleibt, wo wir uns wirklich komplett entspannen können.

Eine Stunde Erholung ... oder drei, oder vier ...

Da tut es natürlich gut, einfach mal in Ruhe auf dem Smartphone zu scrollen, ein bisschen zu lesen oder eine Folge seiner Lieblingsserie zu sehen. Und wenn es spannend ist, auch ein paar Folgen mehr, und überhaupt ist es ja wohl mal okay, wenn man noch eine Stunde länger aufbleibt und die Ruhe genießt. Der Preis dieser Freiheit ist natürlich leider teuer; wenn es am nächsten Tag wieder in unmenschlicher Frühe losgeht, rächt sich jede Minute, die wir am Abend zuvor länger wach waren. Immerhin aus dieser Dynamik können wir mit diesen Tipps wieder ausbrechen – im Video seht ihr, wie ihr wieder zu einem besseren Schlafrhythmus finden könnt.

