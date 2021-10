Früher selbstverständlich, aber bald vielleicht eine Seltenheit: Immer weniger Kinder lernen inzwischen, wie man Fahrrad fährt. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Mal eben schnell zum Sport oder zum Spielen bei den besten Freundinnen und Freunden: Fahrradfahren ist für Kinder und deren Selbstständigkeit enorm wichtig. Sie können so unabhängig von ihren Eltern mobil sein und übernehmen so auch früh neue Verantwortung für sich selbst. Trotzdem lernen immer weniger Kinder in Deutschland Fahrradfahren.

Radfahren lernen: Das Problem wird größer

Gerade in Zeiten der Pandemie haben viele Menschen sich für das Fahrrad entschieden, anstatt täglich der Ansteckungsgefahr in den öffentlichen Verkehrsmitteln ausgesetzt zu sein. Trotzdem hat das Rad in den vergangenen Jahren vor allem bei Kindern und Jugendlichen enorm an Beliebtheit verloren. Woran das liegt, erfahr ihr im RTL-Video.

