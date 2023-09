Schlaftipps 5 Empfehlungen einer Kinderschlaf-Expertin für Eltern von Babys

von Leonie Waldeck Eltern kennen das Problem nur allzu gut: Das Baby will einfach nicht einschlafen. Zum Glück hat eine Schlafexpertin den Schlüssel für ruhige Nächte parat — wir verraten euch ihre fünf Ratschläge für einen erholsamen Baby- und Elternschlaf.

Bye, bye Schlafprobleme! Die Neuseeländerin Catherine Hart ist eine erfahrene Schlafexpertin und selbst auch Mama. Sie hat mit ihrer Erfahrung schon tausenden Eltern helfen können, ihre Kinder zum Durchschlafen zu bringen. Auf TikTok teilt sie ihre Empfehlungen inzwischen mit einer weltweiten Community.

Schlafmangel mit Baby? Diese Empfehlungen können helfen

Ihrer Meinung nach ist vor allem entscheidend, wann Eltern anfangen, mit ihrem Kind längere Schlafintervalle zu üben. Was genau sie empfiehlt und warum es in so vielen Fällen schon erfolgreich funktioniert hat, seht ihr im Video!