Wo bitte ist der Aus-Knopf?

1. Der Klassiker: Rhythmisch rumlatschen

Funktioniert ganz einfach, und zwar so: Baby in den Arm, vertraut duftendes Ding (zum Beispiel Mamis Halstuch oder Kuscheltuch) daneben legen und rumtragen, bis dir die Arme lahm werden. Klingt langweilig, aber ist nicht umsonst ein Klassiker, denn es funktioniert. Die Kunst besteht allerdings darin, das schlafende Baby dann abzulegen. Dazu kleiner Tipp: in Seitenlage hinlegen und zwar so, dass das Kleine etwas eingekeilt ist, zum Beispiel mit dem Rücken an ein Sofakissen. Dann merkt es nicht so schnell, dass der schöne Arme nicht mehr da ist. Längere Schläfchen sollten auf dem Rücken stattfinden, aber wenn du dabei bist, geht auch mal die Seitenlage für den Übergang.

