Schwangerschaft verkünden: Die schönsten Ideen

Eine Schwangerschaft ist immer etwas ganz Besonderes – ob es nun die erste oder die x-te ist. Natürlich kommt irgendwann der Moment, wo du es erzählen möchtest. Viele warten die kritische 12. SSW ab, andere möchten vor lauter Freude schon früh die frohe Nachricht mitteilen. Hier haben wir für dich originelle Ideen zusammengesucht, mit denen du deine Schwangerschaft verkünden kannst.

Schwangerschaft dem Partner verkünden

Normalerweise erfährt der Partner zuerst von der Schwangerschaft. Wenn er es nicht sowieso schon mitbekommen hat, kannst du dich hier kreativ austoben…

Ein Rätsel…

Im Gemüse- und Obstregal finden sich so einige Varianten auch im Mini-Format: Da gibt es zum Beispiel Baby-Bananen, Baby-Kartoffeln, Baby-Möhrchen, Baby-Ananas, Baby-Spinat etc. Bereite ein Gericht daraus zu bei dem die Mini-Formate offensichtlich sind, und warte ab, wann der Groschen fällt!

Eine Playlist

Eigens zusammengestellte Playlisten sind immer individuell und beim Durchhören steigt die Spannung auf den nächsten Song garantiert … was passiert, wenn du deinem Partner eine Playlist zusammenstellst, in der in jedem Song das Thema Baby aufgegriffen wird? Finde es heraus!

So groß wie eine Erbse

Verschenke eine kleine Box mit einer Linse, Erbse oder Haselnuss und schreibe darunter "Diese … ist … cm groß. Genauso groß bin ich gerade. Glückwunsch, lieber Papa!“.

Backe Glückskekse

In Glückskeksen kann man so einige Botschaften verstecken – auch die einer Schwangerschaft.

Eine Schachtel voll mit Süßem

Überreiche ihm eine Schachtel voll mit seinen Lieblingssüßigkeiten und schreibe in die Innenseite "Bitte aufessen! Ich möchte nicht die Einzige mit kugeligem Bauch sein :) …“.

Babykleidung

Ein Strampler mit der Aufschrift "I love Daddy“ oder ein Paar Baby-Schühchen neben den Schuhen deines Partners sind wohl eindeutig genug!

Schwangerschaft den Eltern & Familie verkünden

Eine Tasse Kaffee gefällig?

Eine Tasse Kaffee mit entsprechender Aufschrift am Tassenboden ("Du wirst Opa" oder "Du wirst Tante"), gibt dem gemeinsamen Sonntagskaffee doch direkt eine neue Wendung. Die Tasse wird gefüllt überreicht … und dann zurücklehnen und abwarten!

Ein Puzzle für zukünftige Großeltern

Drucke einen Schriftzug mit der frohen Botschaft aus ("Du wirst Oma" etc.) und klebe ihn auf Pappe auf. Male dann ein Puzzlemuster auf die Rückseite und schneide die Teile aus. In einem hübschen Briefumschlag überreicht, macht dieses Puzzle bestimmt ganz besonders viel Spaß! Wer den Schwierigkeitsgrad noch etwas steigern möchte, verschenkt ein Ultraschallbild als Puzzle … die schwarz-weißen Teilchen werden am Anfang für mächtig viel Verwirrung sorgen!

Ein Foto sagt mehr als tausend Worte

Fotografiert zum Beispiel zwei Sicherheitsnadeln, in der in einer eine kleine Sicherheitsnadel liegt.

Auch ein Pärchenbild vor einer Wäscheleine, an der ein Strampler hängt, ist eine schöne Idee.

Wenn ihr schon ein Kind habt, dann wird es sicher stolz verkünden wollen, dass es bald ein Geschwisterchen bekommt.

Falls du die Neuigkeit bis zum ersten Ultraschallbild für dich behalten kannst, kannst du dir danach so einiges einfallen lassen!

Je nachdem, in welcher SSW du dich befindest, kannst du ein Foto mit einem Ladebalken versenden.

In eurem Schuhsortiment gibt es bald eine Erweiterung, überrascht Freunde, Familie oder Eltern mit einem Bild davon!

Wer Post mit so einem Foto erhält, der kann sich einfach nur freuen!

