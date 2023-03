Diese Vornamen sind echte Klassiker – und doch im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten. Im Video seht ihr, welche Babynamen reif für ein Comeback sind!

Sie sind klangvoll, markant, haben oft eine wunderschöne Bedeutung – und sind doch kurz davor, endgültig auszusterben. Diese Vornamen sind inzwischen so weit in Vergessenheit geraten, dass sie vielleicht schon bald gar nicht mehr in Gebrauch sein werden.

Die andere Seite des Namens-Trends

Denn wenn bestimmte Trendnamen plötzlich wahnsinnig beliebt werden, bleibt natürlich nicht aus, dass andere Namen dadurch in den Hintergrund treten und immer mehr verschwinden. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, schließlich sind im Mittelalter gebräuchliche Namen wie "Partelmeß" oder "Bertholmes" schon lange nicht mehr in Verwendung. Doch die fast vergessenen Namen, die ihr im Video von eltern.de seht, haben eine zweite Chance verdient – denn sie waren nicht ohne Grund selbst einmal ein Trend, der viele Eltern begeistert hat.

Verwendete Quelle: eltern.de