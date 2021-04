Schwangere Frau wird erneut schwanger

Das Phänomen ist äußerst selten, aber Rebecca trug zwei Babys in ihrem Bauch, die mit einem Abstand von drei Wochen gezeugt wurden.

Zwei Babys im Bauch, das müssen doch Zwillinge sein, oder? Das muss tatsächlich nicht immer der Fall sein. Es gibt weltweit 14 dokumentierte Fälle einer so genannten "Superfötation", das bedeutet, eine Frau wird während einer Schwangerschaft erneut schwanger. So erging es auch Rebecca Roberts.

Das war dem Arzt in 25 Jahren nicht untergekommen

Wie die "Washington Post" berichtet, hatten Rebecca und ihr Mann schon länger einen Kinderwunsch. Medikamente sollten dabei unterstützen, dass es mit der Schwangerschaft klappt. Als es endlich so weit war, sah zunächst alles nach nur einem Kind aus. Erst bei einem Kontrolltermin entdeckte der Arzt das zweite Baby und ging von Zwillingen aus. Nur konnte er sich nicht erklären, warum das zweite Baby weniger entwickelt war als das erste – es war drei Wochen jünger. Erst später fiel bei ihm der Groschen und ihm wurde klar, dass Rebecca ein absolut seltenes Phänomen in ihrem Bauch trug. So ein Fall war ihm in seiner 25-jährigen Laufbahn noch nie untergekommen.

Zwei unterschiedlich alte Babys – wie kann das sein?

Normalerweise hat man während einer Schwangerschaft keinen Eisprung, also kann auch keine weitere Befruchtung stattfinden. Bei Rebecca aber war das nicht der Fall: Eine zweite Eizelle wurde drei Wochen nach der ersten befruchtet und nistete sich in der Gebärmutter ein. Wie das passieren konnte, ist unklar. Dass die Medikamente, die Rebecca einnahm, etwas damit zu tun haben, ist nicht auszuschließen. Ihr Arzt geht aber nicht davon aus, dass diese wirklich eine Superfötation ausgelöst haben.

"Meine zwei Babys sind echte Kämpfer"

In der 33. Schwangerschaftswoche kam es zu Komplikationen: Die Nabelschnur des kleineren Babys funktionierte nicht mehr richtig. Deshalb mussten die Ärzte die Geschwister per Kaiserschnitt auf die Welt holen. Noah, das größere Baby, kam mit einem Gewicht von 2,1 Kilogramm zur Welt – seine kleine Schwester Rosalie mit 1,1 Kilo. Noah musste drei Wochen im Krankenhaus bleiben, Rosalie sogar drei Monate. Die beiden Babys sind heute wohlauf. Auf ihrem extra für die Zwillinge eingerichteten Instagram-Profil hält Mama Rebecca ihre Follower auf dem Laufenden, wie es Noah und Rosalie geht. Sie hat bereits mehr als 60 000 Follower und schreibt dort unter anderem "Meine zwei Babys sind echte Kämpfer, ich bin so stolz auf sie und so glücklich, ihre Mama sein zu dürfen."

Vielleicht erzählt sie ihren Kinder später mal die Geschichte, unter welchen besonderen Umständen sie auf die Welt gekommen sind. Wir wünschen den beiden Wunder-Babys und ihren Eltern jedenfalls alles erdenklich Gute!