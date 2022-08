von Sabine Rodenbäck und Claudia Enders Skandinavische, friesische, aber auch isländische und grönländische Vornamen liegen im Trend. Hier sind schöne nordische Namen für Mädchen und Jungen.

Nordische Namen werden bei uns immer beliebter, denn die Trends kommen wie so oft aus dem Norden Europas. Wir lieben skandinavisches Design, Geschichten um die Königshäuser und die schönen Namen aus der heilen Welt von Astrid Lindgren.

Nordische Namen: Der Blick nach Skandinavien

Klar, dass wir die hübschen Vornamen aus den skandinavischen Ländern wie Norwegen, Schweden oder Dänemark für unsere Babys wollen. Je nach Definition zählen zu Skandinavien aber auch die Länder Finnland, Island und die Färöer, die ebenfalls sehr schöne Jungennamen und Mädchennamen haben. Die Namen aus dem Norden Europas sind nicht erst seit heute populär, denn schon in den siebziger Jahren schwappte die erste Mode-Namenswelle übers Land und viele Familien hatten damals einen kleinen Sven oder eine kleine Astrid zu Hause.

Nordische Namen aus Geschichten und Mythologie

Ob nordische Gottheiten, skandinavische Prominente oder Figuren aus der Astrid-Lindgren-Welt – viele nordische Namen haben wir schon einmal gehört oder gelesen. Lasse und Bosse zum Beispiel, die in den beliebten Kinderbüchern "Wir Kinder von Bullerbü" von Astrid Lindgren erscheinen. Neben weiteren Namenspaten aus Musik, Kunst, Sport oder Philosophie gibt es aber auch noch Götter, Halbgötter und andere Gestalten der nordischen Mythologie, die seit Jahrhunderten gern Namensgeber im skandinavischen Raum sind. Wir denken an Balder, den Gott, Gunnar, den König, Freyja und Nanna, die Göttinnen. Oder an die Walküren, Geister und Feen namens Fenja, Kara und Swanhild, die in früheren Jahrzehnten gern im nordischen Raum Namensgeberinnen waren. Da der Individualitätsfaktor für die Namensgebung oft entscheidend ist, und Eltern nicht die fünfte Emma in eine Grundschulklasse setzen wollen, sind auch seltene nordische Namen im Fokus zukünftiger Mütter und Väter.

Vornamen aus Nordeuropa für Mädchen und Jungen

Greta oder Annik, Finn oder Mattis – nordische Namen sind in den vergangenen Jahren ziemlich beliebt auf hiesigen Spielplätzen. Aber auch friesische, isländische und sogar grönländische Vornamen werden zu den nordischen Vornamen gezählt. In Friesland sind traditionell friesische Mädchennamen wie Fenja oder Enna und Jungennamen wie Tammo oder Meene beliebt. Ane oder Pipaluk heißen Mädchen in Grönland, Jungen Minik oder Nuka. In Island kennt man die Tradition, den Namen systematisch aus dem Vornamen der Eltern zu bilden. Neben einem individuellen Vornamen bekommt der Nachwuchs den Vornamen des Vaters oder der Mutter mit der Endung "-son" für Söhne und "-dottir" für Töchter.

Nordische Namen – die Qual der Wahl

Wenn Eltern sich für den zukünftigen Namen ihres Kindes entscheiden, gibt es mehrere Faktoren zu bedenken: Schließlich soll der Name nicht nur schön klingen, sondern auch zum Nachnamen passen und im Optimalfall auch noch eine passende Bedeutung haben. Letztendlich soll der Name später natürlich auch nicht nur den Eltern sondern auch dem Kind gefallen. Es kann daher sinnvoll sein, sich einmal in die Situation des Kindes hineinzuversetzen: Ist der Name eventuell zu ungewöhnlich oder wird damit eine mögliche Bedeutung in Verbindung gebracht? Ist der Name womöglich schwierig auszusprechen und könnte es für das Kind mühselig werden, den Vornamen immer wieder später buchstabieren zu müssen? Das alles muss bei der Namenssuche bedacht werden. Allerdings seid ihr mit nordischen und skandinavischen Namen gut beraten, da die Aussprache relativ einfach und auch die Schreibweise simpel ist.

Wir haben euch hier beliebte und schöne Namen für Mädchen und Jungen aus dem nordischen Sprachraum sowie ihre Bedeutung zusammengestellt. Lasst euch inspirieren!

Beliebte nordische Mädchennamen:

Agneta hierbei handelt es sich um die skandinavische Form von Agnes; Bedeutung: "die Reine" Almina stammt aus dem Gotischen und Lateinischen und kann mit "die Tüchtige" oder "die Nährende" übersetzt werden Alva altnordischer Ursprung; Bedeutung: "die Elfe", "die kämpfende Elfe" und "der Naturgeist" Astrid der altnordische Name bedeutet "der Stern" und "die schöne Gottheit" Birte dänische und schwedische Kurzform von Birgit; Bedeutung: "die Helfende" Eltje leitet sich vom Althochdeutschen "adal" ab und bedeutet "die Edle" Ellen englische und dänische Kurzform von Helena; der Name ist altgriechischer Herkunft und bedeutet "die Strahlende" und "die Schöne" Frauke friesischer Name, der aus dem Slavischen kommt; Bedeutung: "kleine Frau", "Frauchen" Freya altnordische Herkunft; wird als "die Herrin", "die Herrscherin" übersetzt Gudrun Name althochdeutscher Herkunft; im Schwedischen bedeutet es "die das Geheimnis der Götter kennt", kann unter anderem auch mit "die geheimnisvolle Kämpferin" übersetzt werden Jonna ist die norwegische und dänische Kurzform von Johanna, was "Jahwe ist gnädig" und "Jahwe ist gütig" bedeutet (Jahwe ist der Name Gottes im Alten Testament) Jorunn kann mit "die den Hengst liebt" und "die gute/beliebte Führerin" übersetzt werden Liv stammt vom altnordischen "hlif" ab, was "Schutz" und "Verteidigung" bedeutet; heutzutage wird der Name aber auch mit "liv", also "Leben", in Verbindung gebracht Lotta schwedische Kurzform von Carlotta und Charlotte; Bedeutung "die Tüchtige", "die Kraftvolle" und "die Freie" Malena schwedische Form von "Magdalena", was einen hebräischen Ursprung hat; kann übersetzt werden mit "die aus Magdala Stammende" und "die Erhabene" Marit hierbei handelt es sich um die skandinavische Form von Margarete, was vom griechischen Wort "margarites" mit der Bedeutung "Kind des Lichts" abgeleitet wurde Marja finnischer Name mit der Bedeutung "Beere" Ragna skandinavische Kurzform von Ragnhild; bedeutet "ratgebende Kämpferin" und "die Königin" sowie "die Reiche" Sina kommt aus verschiedenen Sprachen; gilt als Kurzform der Namen Josina, Rosina und Gesine; im Nordischen Raum wird Sina mit "Die Siegerin" interpretiert, während die friesische Bedeutung "die Kraft" ist Solveig nordischer Name, der übersetzt "Sonnenweg", "Hausherrin" und "Kraft des Hauses" bedeutet Svea schwedische Kurzform von Svearike; Bedeutung nicht sicher geklärt, kann aber als "die kleine Schwedin", " Mutter der Schweden" und "Schwedenkönigin" übersetzt werden Talida Herkunft aus dem Althochdeutschen und bedeutet "von edlem Wesen" Theda stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet "Geschenk Gottes" oder "Gottesgabe" Ylvi schwedischer Vorname mit der Bedeutung "die Wölfin" und "die kleine Wölfin"

Beliebte nordische Jungennamen:

Abbe schwedischer Spitzname für Abel; Ableitung von "Abe", was im Türkischen Bruder bedeutet Aik nordischer Vorname, der "Spitze, Schneide, Schwertträger" oder auch "Mächtiger und unbesiegbarer Feldherr" bedeutet Anders skandinavische Form von Andreas; Herkunft aus dem Altgriechischem; bedeutet "der Männliche, der Tapfere" Arne dänische und schwedische Kurzform von Arnold und Arnulf, kann mit "der Adler" und "der Herrscher" übersetzt werden Arvid stammt aus dem Altnordischen und kann mit "Adler auf dem Baum" "starker Adler" und "Adler im Sturm" übersetzt werden. Bent dänischer Vorname, der "der Gesegnete" und "Bär" bedeutet Björn Name mit nordischem Ursprung; Bedeutung: "Der Bär" und "der Braune" Bosse kann als niederdeutsche Koseform von Burkhard oder schwedischer Kosename von Bo angesehen werden; im Schwedischen bedeutet der Name "der Sesshafte" Erik altnordische Herkunft; bedeutet "der Alleinherrschende" Finn nordischer Vorname mit mehreren Ursprüngen; gilt als weiblicher und männlicher Vorname; kann als "der Blonde/die Bonde" und "der Finne/die Finnin" übersetzt werden Gunnar hierbei handelt es sich um die nordische Form von Günther; Bedeutung "der Kämpfer, der Krieger" und "der im Heer kämpfende" Helge stammt aus dem Altnordischen und bedeutet "der/die Heilige" Jannik dänischer Kosename für Jan; Bedeutung: "Gott ist gütig" und "Gott ist gnädig" Jarle aus dem Altisländischen, kann mit "freier, elder, vornehmer Mann" und "kleiner König" übersetzt werden Jesper stammt ursprünglich aus dem Altpersischen und ist die dänische Form von Kaspar; Bedeutung: "Verwalter der Schätze" und "Schatzmeister" Knud dänische Form von Knut; Bedeutung ist nicht eindeutig geklärt, kann aber als "der Waghalsige" und "der Adlige" interpretiert werden Lars schwedische Kurzform von Lorenz; bedeutet "der Lorbeerbekränzte" Leif altskandinavischer Name; Übersetzung: "Nachkomme/Erbe" Lennart aus dem Schwedischen und Niederdeutschen, aber mit althochdeutschem Ursprung; übersetzt bedeutet der Name "starker Löwe" und "Löwenherz" Mats schwedische Kurzform von Matthias und Matthäus; kann als "Geschenk Gottes" interpretiert werden Mika stammt aus dem Finnischen mit hebräischen Ursprung; gilt als weiblicher und männlicher Vorname; Übersetzung: "Wer ist wie Gott" Morten norwegische und dänische Form von Martin, kann mit "dem Mars geweiht" übersetzt werden Nils skandinavische Kurzform von Nikolaus; Bedeutung: "Sieg des Volkes" Nordin aus dem Altnordischen mit der Bedeutung: "Mann aus dem Norden" Ole altnordische Herkunf; bedeutet "der Erbe", "der Nachkomme des Urahns" und "der Edle" Sören die niederländische und dänische Form von Severin; bedeutet "der Ernsthafte, der Strenge" Sven altnordischen Ursprungs; kann mit "junger Krieger" und "der junge Mann" übersetzt werden Tammo aus dem Althochdeutschem; friesische Kurzform von Thankmar und kann mit "berühmter Denker" und "Hüter der Gedanken" übersetzt werden Ulf geht auf das altnordische Wort "ulv" = "der Wolf" zurück

Seid ihr auf der Suche nach weiteren Namensinspirationen? Hier haben wir schöne französische Namen und spanische Namen für euch zusammengestellt. Und hier findet ihr besondere altdeutsche Jungennamen.

Verwendete Quellen: