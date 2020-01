Nordische Namen für Mädchen und Jungen

Skandinavische Vornamen

Skandinavische Vornamen werden bei uns immer beliebter, denn die Trends kommen wie so oft aus dem Norden Europas. Wir lieben skandinavisches Design, Geschichten um die Königshäuser und die schönen Namen aus der heilen Welt von Astrid Lindgren.



Klar, dass wir die hübschen Vornamen aus den skandinavischen Ländern wie Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland auch für unsere Babys wollen. Und das nicht erst seit heute, denn schon in den siebziger Jahren schwappte die erste Mode-Nameswelle übers Land und viele Familien hatten damals einen kleinen Sven oder eine kleine Astrid zu Hause.

Hübsche Vornamen aus dem Norden Europas

Greta oder Annik, Finn oder Mattis - nordische Namen sind in den letzten Jahren ziemlich beliebt auf hiesigen Spielplätzen. Aber auch friesische, isländische und sogar grönländische Vornamen werden zu den nordischen Vornamen gezählt. In Friesland sind traditionell friesische Mädchennamen wie Fenja oder Enna und Jungennamen wie Tammo oder Meene beliebt. Ane oder Pipaluk heißen Mädchen in Grönland, Jungen Minik oder Nuka. In Island kennt man die Tradition, den Namen systematisch aus dem Vornamen der Eltern zu bilden. Neben einem individuellen Vornamen bekommt der Nachwuchs den Vornamen des Vaters oder der Mutter mit der Endung "-son" für Söhne und "-dottir" für Töchter.

Nordische Götter - Namen aus der Mythologie

Götter, Halbgötter und andere Gestalten der nordischen Mythologie sind seit Jahrhunderten gern Namensgeber im skandinavischen Raum. Wir denken an Balder, den Gott, Gunnar, den König, Freyja und Nanna, die Göttinnen. Oder an die Walküren, Geister und Feen namens Fenja, Kara und Swanhild, die in früheren Jahrzehnten gern im nordischen Raum Namensgeberinnen waren. Da der Individualitätsfaktor für die Namensgebung oft entscheidend ist, und Eltern nicht die fünfte Emma in eine Grundschulklasse setzen wollen, sind auch die seltenen nordischen Namen im Fokus zukünftiger Mütter und Väter.



Wir stellen euch die beliebtesten und schönsten Mädchen- und Jungennamen aus dem nordischen Sprachraum vor.

Beliebte nordische Mädchennamen

Sina

Liv

Merle

Ylvie

Astrid

Solveig

Imke

Marit

Jonna

Svantje

Svea

Tomma

Eltje

Lia

Talida

Tomke

Marja

Marla

Ragna

Frauke

Aline

Almina

Meena

Beena

Theda

Calla

Malena

Beliebte nordische Jungennamen

Erik

Finn

Ole

Sven

Nils

Mika

Bent

Knud

Arvid

Tammo

Ulf

Hero

Ubbo

Malte

Lennart

Leif

Mats

Maxim

Roald

Sievert

Jesper

Frieso

Tinus

Henk

Sören

Arne





